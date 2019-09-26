26 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 21:07:08
Mesut'a saldıranlar hakim karşısında
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk futbolcu Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı girişiminde bulunan iki sanık, mahkemede hesap verecek.
UYUŞTURUCU KAYDI VAR
Gözaltında tutulan Ashley Smith ile Jordan Northover, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden yargılanacak. Ayrıca sanıklardan Smith, uyuşturucu madde bulundurma iddiasıyla da yargılanacak.
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