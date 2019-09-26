Mesut'a saldıranlar hakim karşısında

UYUŞTURUCU KAYDI VAR

Gözaltında tutulan Ashley Smith ile Jordan Northover, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden yargılanacak. Ayrıca sanıklardan Smith, uyuşturucu madde bulundurma iddiasıyla da yargılanacak.