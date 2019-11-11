Mesut'a saldıran hırsıza hapiste dayak 

YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI

Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, geçtiğimiz temmuzda, araçta bulundukları sırada motosikletli 2 kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalmıştı. Kısa sürede yakalanan saldırganlardan Ashley Smith, 10 yıl hapis cezası almıştı. 38 ayrı suç kaydı bulunan Smith, cezaevinde feci şekilde dayak yedi. Yüzü kanlar içinde kalan hırsızın “Göremiyorum. O ben değildim. Tanrı üstüne, çocuğumun hayatı üstüne yemin ediyorum o ben değildim” dediği öğrenildi. Saldırının ardından video konferans yoluyla duruşmaya bağlanan Smith’in başında havlu olduğu görüldü.