Mesut Özil'e saldıran zanlılar hala yakalanmazken İngiliz polisi de detaylı açıklama yapmaktan sakındı

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, geçmişini hiç unutmadı. Türk kimliğiyle hep gurur duyduğunu açıkladı. Hatta bu yüzden almadığı tepki kalmadı. Ancak o her zaman vatanı ve milleti için ırkçılarla savaştı. Şimdilerde İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen genç yıldız, geçtiğimiz ay saldırıya uğradı. Motosikletli 2 saldırgan, 25 Temmuz'da Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac'a bıçakla saldırdı. Saldırganlar hala yakalanmadı. Geçtiğimiz Perşembe günü ise Özil'in evinin önünde tehditler yağdıran çete üyeleri Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci polis tarafından gözaltına alındı. Zanlıların sorgusunun sürdüğü açıklandı.

TEHDİTLER DEVAM EDİYOR



İngiliz polisi karanlık olayı çeteye bağladı! Detaylı bir açıklama yapmaktan sakındı. Tüm soruları cevapsız bıraktı. Sadece özel eğitimli köpekleri ünlü futbolcunun 141 milyon TL'lik malikanesinin önünde nöbete yolladı. Ancak bu hamleyi kimse yeterli bulmadı. Bu arada İngiliz güvenlik birimleri çete üyelerinin Arsenal oyuncularının tümüne tehdit yağdırdığını açıkladı. Bir kaynak "Mesut Özil ve eşinin sahip olduğu her şeyi istiyorlar" ifadesini kullandı.

İngiliz polisi Özil ve eşi Amine'ye saldıran bıçaklı iki saldırganı hala ele geçirmedi. Üstelik, "tehdit ettiler" diyerek iki Türk'ü yakaladı.



İşte Mesut ile eşi Amine'nin Londra'daki malikanesi...



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