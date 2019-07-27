Mesut Özil’in sığındığı restoran sahibi yaşananları anlattı

Arsenal’in yıldız oyuncusu Mesul Özil’in, Londra’da uğradığı bıçaklı saldırı sonrası sığındığı restoranın sahibi Yağmur Çiçek, yaşananları anlattı. Çiçek, “Olay burada başlamadı. Bize saat 5 sularında telefon açtıklarında 'Polisi çağırın' dediler. Biz hepimiz dışarıya çıktığımızda Mesut zaten restoranın önüne arabayı park etmişti.

Haberlerde de çıktı zaten, fotoğraflar var. Biz olayları anlamaya çalıştık. İki kişi motosikletleriyle bunları takip ediyor, arabanın üstüne taş atıyorlar, daha doğrusu tuğla atıyorlar. Polis bunları gördü tabi. Eşi Amine Gülşe arabadaydı. Korkmuştu yavrum. İki kişi bindiğin arabaya taş, tuğla atıyor, sen de ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Saat 5 ve burası Londra'nın göbeği. Ben Mesut Özil'i gayet sakin gördüm, arabadan dışarı çıkıp bakındı.

Hanımı biraz korktu haklı olarak. Ben onun adına çok üzüldüm. Böyle bir şey yaşadıkları için. Onları biz çok seviyoruz. Biz yeni tanışmıyoruz, aile gibiyiz desek yeridir. Ben Mesut'u çocuğum gibi seviyorum, defalarca kendisine de söyledim. Elimden bir şey gelseydi yani bir tek canımı vermeyebilirdim. Hanımını da olsun. Diğer çocukta çok özel birisi. Onu da çok seviyoruz, çok saygılı bir çocuk” ifadelerini kullandı.

(DHA)