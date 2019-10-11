Meşhur hırka açık artırmada
Nirvana grubunun efsanevi solisti Kurt Cobain'in, MTV gecesinde giydiği hırka açık artırmada satılacak.
GİTARI DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
1994 yılında henüz 27 yaşındayken evinde ölü bulunan ABD’li şarkıcı Kurt Cobain’le özdeşleşen zeytin yeşili hırka, açık artırmaya çıkarılıyor. Sanatçının MTV yayınında akustik performans sergilerken giydiği hırkanın yanı sıra, Nirvana'nın son albümü In Utero'nun turnesi sırasında kullandığı turkuaz rengindeki gitarı da müzayedede satılacak. 25-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, ayrıca Bob Dylan, Eric Clapton ve Bruce Springsteen'a ait el yazmaları da satışa çıkarılacak.
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