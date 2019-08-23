  • Bist 100
    95394.2
  • Dolar
    5,7739
  • Euro
    6,3972
  • Altın
    277,2130
İstanbul
24 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fedor uzayda Fedor uzayda
Ömür testi Ömür testi
Hava kirliliği delirtiyor Hava kirliliği delirtiyor
Bağışıklık güçlendiren mor havuç Bağışıklık güçlendiren mor havuç
Malazgirt Zaferi kutlamaları başlıyor Malazgirt Zaferi kutlamaları başlıyor
350 lira taksitle ucuz konut 350 lira taksitle ucuz konut
İlaç İhracatı katlandı İlaç İhracatı katlandı
Mega projede kuleler yükseliyor Mega projede kuleler yükseliyor
"Mescid-i Aksa'nın kundaklanması siyonistlerin suç tarihine kazınmış bir cürümdür" "Mescid-i Aksa'nın kundaklanması siyonistlerin suç tarihine kazınmış bir cürümdür"
Faytoncu zulmü Faytoncu zulmü
Balıkçı güzeli Balıkçı güzeli
Okula hazırlık Okula hazırlık
Görücüye çıktı Görücüye çıktı
'Kavga yok mutluyuz' 'Kavga yok mutluyuz'
İlginin sebebi Dolunay İlginin sebebi Dolunay
Amine’nin kraliçesi Amine’nin kraliçesi
Cinsiyet sürprizi Cinsiyet sürprizi
Rum basını: Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek Rum basını: Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek
Azeri star kopya çekti Azeri star kopya çekti
Rusya ve Çin, ABD'nin füze denemesini BMGK'ye taşıdı Rusya ve Çin, ABD'nin füze denemesini BMGK'ye taşıdı
'Melahatli Konuklar' eylülde izleyiciyle buluşacak 'Melahatli Konuklar' eylülde izleyiciyle buluşacak
'Şehirlere dolmalar yağardı her gece' 'Şehirlere dolmalar yağardı her gece'
PKK yandaşları minibüs yaktı PKK yandaşları minibüs yaktı
Kendini seçilmiş kişi ilan etti Kendini seçilmiş kişi ilan etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ağustos 2019 Cuma 01:21:30 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 01:24:02

"Mescid-i Aksa'nın kundaklanması siyonistlerin suç tarihine kazınmış bir cürümdür"

Mısır'daki El-Ezher Kurumundan, Mescid-i Aksa'nın 1969'da Yahudilerce kundaklanmasının, siyonistlerin suç tarihine kazınmış bir cürüm olduğu bildirildi.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu açıklamasından: "Bugünlerde siyonistlerin Mescid-i Aksa'yı ateşe verme girişiminin 50'nci yılını yaşıyoruz. Bu, modern yüzyılın gördüğü en büyük düşmanlıklardan biridir. Mescid-i Aksa'nın kundaklanması, siyonistlerin suç tarihine kazınmış bir cürümdür"

Kurumdan Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının 50'nci yılı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "Bugünlerde siyonistlerin Mescid-i Aksa'yı ateşe verme girişiminin 50'nci yılını yaşıyoruz. Bu, modern yüzyılın gördüğü en büyük düşmanlıklardan biridir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının siyonistlerin suç tarihine kazınmış bir cürüm ve işledikleri suçların büyüklüğünün delili olduğu belirtildi.

Kudüs'ün Arap ve Filistin toprağı olduğu ve Filistin halkının desteklendiği kaydedilen açıklamada, Kudüs’ün yahudileştirilmesi girişimleri ile Müslüman ve Hıristiyanların mukaddesatına saldırıların halen sürdürüldüğüne işaret edildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun Kudüs’te yaşananlara seyirci kalması ve bazen de taraf olması kınandı.

NE OLMUŞTU?

Avustralyalı Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Mescidi'nin mihrabını ve bin yıllık minberini ateşe vermişti.

Kıble Mescidi, İslam Halifesi Hazreti Ömer'in emriyle 636 yılında Harem-i Şerif'in içine inşa ettirilmişti. 1969 yılında Avustralyalı fanatik Yahudi Rohan'ın çıkardığı yangında Selahaddin Eyyubi tarafından mescide hediye edilen "Selahaddin Minberi" ile güney duvarı tamamen yanmıştı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ