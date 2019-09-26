Mescid-i Aksa'da işgalci zulmü

Filistin topraklarında terör eylemlerini sürdüren işgalci İsrail güçleri, tüm dünyanın gözü önünde bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, geçmişte İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanlığı’nı da yapan aşırı sağcı milletvekili Avi Dichter’ın, fanatik Yahudilerle birlikte, geniş güvenlik önlemleri altında Harem-i Şerif'e girdiği belirtildi.

ZORLA GİRDİLER

Baskına tepki gösteren Müslümanlara, polis tarafından müdahale edildi. Bir süre içeride kalan Dichter, daha sonra avluda fotoğraf çektirdi. Mescid-i Aksa, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin izniyle ziyaret edilebiliyor. Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İsrail'in tek taraflı kararı doğrultusunda, polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

Avi Dichter'in Mescid-i Aksa'ya baskını esnasında, İsrail güvenlik güçleri, alana kimseyi yaklaştırmadı.

BAKAN'A GÖZALTI

Öte yandan Filistin’in Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, evinde gözaltına alındı. Kudüs İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan geniş bir ekip, Hedmi’nin Kudüs'te bulunan evine baskın düzenledi. Evde arama yaptıktan sonra Filistinli bakan gözaltına alındı. Baskına ilişkin gerekçe gösterilmezken, Bakan Hedmi, son 3 ayda ikinci kez İsrail polisince gözaltına alınmış oldu.