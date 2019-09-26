Mescid-i Aksa'da işgalci zulmü

  • Bist 100
    102618
  • Dolar
    5,6951
  • Euro
    6,2450
  • Altın
    279,2640
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye, Pakistan ve Malezya İslamofobiyle mücadele için televizyon kanalı kuracak Türkiye, Pakistan ve Malezya İslamofobiyle mücadele için televizyon kanalı kuracak
Volkswagen, 1,3 milyar euroluk yatırım için Manisa'da sahaya indi Volkswagen, 1,3 milyar euroluk yatırım için Manisa'da sahaya indi
PKK’nın istihbaratçısı terörist Mehmet Bayden 57 günlük takiple vuruldu PKK’nın istihbaratçısı terörist Mehmet Bayden 57 günlük takiple vuruldu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye yatırımcılar için halen güvenli liman olmayı sürdürüyor Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye yatırımcılar için halen güvenli liman olmayı sürdürüyor
IMF'nin yeni başkanı belirlendi IMF'nin yeni başkanı belirlendi
Thomas Cook yolcularını kurtarma operasyonunun maliyeti 100 milyon sterlin Thomas Cook yolcularını kurtarma operasyonunun maliyeti 100 milyon sterlin
Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Baş: Probiyotikler kilo kontrolüne destek oluyor Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Baş: Probiyotikler kilo kontrolüne destek oluyor
Çiğ soğan ve sarımsak meme kanseri riskini azaltıyor Çiğ soğan ve sarımsak meme kanseri riskini azaltıyor
Neşet Ertaş türkülerine 'mehter' yorumu Neşet Ertaş türkülerine 'mehter' yorumu
Taşıt kredisinde fırsat: Üç kamu bankası anlaştı Taşıt kredisinde fırsat: Üç kamu bankası anlaştı
Etnospor Kültür Festivali'nde geri sayım Etnospor Kültür Festivali'nde geri sayım
Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı
Şair Nurullah Genç: Şiir bir medeniyet meselesidir Şair Nurullah Genç: Şiir bir medeniyet meselesidir
'Bozkırın tezenesi'nin 'emaneti' gençlerde 'Bozkırın tezenesi'nin 'emaneti' gençlerde
Ecem Balcı cinayetinde Adli Tıp’ın raporu açıklandı: Boğulduktan sonra gömülmüş Ecem Balcı cinayetinde Adli Tıp’ın raporu açıklandı: Boğulduktan sonra gömülmüş
Türkiye, Pakistan ve Malezya İslamofobiyle mücadele için televizyon kanalı kuracak Türkiye, Pakistan ve Malezya İslamofobiyle mücadele için televizyon kanalı kuracak
Başkan Erdoğan ile Trump yemekte buluştu Başkan Erdoğan ile Trump yemekte buluştu
Malezya'da DEAŞ bağlantılı 16 kişi tutuklandı Malezya'da DEAŞ bağlantılı 16 kişi tutuklandı
Konya’da TIR dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı Konya’da TIR dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
BM ile Sudan arasında anlaşma imzalandı BM ile Sudan arasında anlaşma imzalandı
Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: S-400 olayı ilişkilerimizi kesinlikle bozmamalı Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: S-400 olayı ilişkilerimizi kesinlikle bozmamalı
Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Başkan Erdoğan ABD'den ayrıldı Başkan Erdoğan ABD'den ayrıldı
Emekliliğine 1 ay kala iş kazasında öldü Emekliliğine 1 ay kala iş kazasında öldü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 21:18:08

Mescid-i Aksa'da işgalci zulmü

İşgal güçleri, Kudüs’te provokatif saldırılara devam ediyor. İsrailli Milletvekili Avi Dichter, bir grup fanatik Yahudi’yle birlikte, polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. 

Filistin topraklarında terör eylemlerini sürdüren işgalci İsrail güçleri, tüm dünyanın gözü önünde bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, geçmişte İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanlığı’nı da yapan aşırı sağcı milletvekili Avi Dichter’ın, fanatik Yahudilerle birlikte, geniş güvenlik önlemleri altında Harem-i Şerif'e girdiği belirtildi. 

ZORLA GİRDİLER 

Baskına tepki gösteren Müslümanlara, polis tarafından müdahale edildi. Bir süre içeride kalan Dichter, daha sonra avluda fotoğraf çektirdi. Mescid-i Aksa, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin izniyle ziyaret edilebiliyor. Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İsrail'in tek taraflı kararı doğrultusunda, polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor. 

Avi Dichter'in Mescid-i Aksa'ya baskını esnasında, İsrail güvenlik güçleri, alana kimseyi yaklaştırmadı.

BAKAN'A GÖZALTI 

Öte yandan Filistin’in Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, evinde gözaltına alındı. Kudüs İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan geniş bir ekip, Hedmi’nin Kudüs'te bulunan evine baskın düzenledi. Evde arama yaptıktan sonra Filistinli bakan gözaltına alındı. Baskına ilişkin gerekçe gösterilmezken, Bakan Hedmi, son 3 ayda ikinci kez İsrail polisince gözaltına alınmış oldu. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ