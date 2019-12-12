12 Aralık 2019 Perşembe 14:01:15 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 14:04:35
Merkez Bankası, politika faizini iki puan indirdi
Merkez Bankası, politika faizini iki puan indirerek yüzde 12'ye çekti.
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte."
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