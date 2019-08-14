  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,5975
  • Euro
    6,2410
  • Altın
    263,6050
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Torunun torununu ile bayramlaşma mutluluğunu yaşadı Torunun torununu ile bayramlaşma mutluluğunu yaşadı
Merkel'den Hong Kong'daki protestolarla ilgili açıklama Merkel'den Hong Kong'daki protestolarla ilgili açıklama
İstanbul Tarlabaşı'nda beynelmilel bayram buluşması gerçekleşti İstanbul Tarlabaşı'nda beynelmilel bayram buluşması gerçekleşti
New York'ta cinsel istismar mağdurları Katolik Kilisesine dava açtı New York'ta cinsel istismar mağdurları Katolik Kilisesine dava açtı
Bayramda trafik kazalarının bilançosu belli oldu: 52 ölü, 427 yaralı Bayramda trafik kazalarının bilançosu belli oldu: 52 ölü, 427 yaralı
Bakan Soylu Bolu'da trafik denetimine katıldı Bakan Soylu Bolu'da trafik denetimine katıldı
Suriyeli muhalifler İdlib'de Esed rejimine ait bir savaş uçağı düşürdü Suriyeli muhalifler İdlib'de Esed rejimine ait bir savaş uçağı düşürdü
Galatasaray'dan KAP'a açıklama: Görüşmeler başladı Galatasaray'dan KAP'a açıklama: Görüşmeler başladı
Doğu Anadolu'da 6 il için yüksek sıcaklık uyarısı Doğu Anadolu'da 6 il için yüksek sıcaklık uyarısı
Kastamonu'da acı olay! Anne, baba ve oğlu baraj gölünde boğuldu Kastamonu'da acı olay! Anne, baba ve oğlu baraj gölünde boğuldu
Muğla Milas'da orman yangını söndürüldü Muğla Milas'da orman yangını söndürüldü
Karaman'daki kamyonet kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Karaman'daki kamyonet kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan: Terör örgütlerine karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan: Terör örgütlerine karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz
Gürcistan'dan Rusya'ya "yapay bariyer" tepkisi Gürcistan'dan Rusya'ya "yapay bariyer" tepkisi
Bodrum'da matbaada çıkan yangın söndürüldü Bodrum'da matbaada çıkan yangın söndürüldü
Adıyaman Kahta'da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı Adıyaman Kahta'da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
Ünlü damat Uğur Doğan adayı intihar etti Ünlü damat Uğur Doğan adayı intihar etti
Emiliano Sala'nın ölmeden önce karbonmonoksit gazına maruz kaldığı ortaya çıktı Emiliano Sala'nın ölmeden önce karbonmonoksit gazına maruz kaldığı ortaya çıktı
Damat adayı Uğur Doğan veda videosu yayınlayıp canına kıydı Damat adayı Uğur Doğan veda videosu yayınlayıp canına kıydı
Guatemala'nın yeni liderinden ABD'ye: Güvenli üçüncü ülke anlaşması yürümeyecek Guatemala'nın yeni liderinden ABD'ye: Güvenli üçüncü ülke anlaşması yürümeyecek
Başkan Erdoğan'dan Enzonezyalı mevkidaşına bayram tebriği telefonu Başkan Erdoğan'dan Enzonezyalı mevkidaşına bayram tebriği telefonu
AK Partili gençlerden bisikletli kutlama AK Partili gençlerden bisikletli kutlama
Son testleri başarıyla geçmişti! Tam 36 savaş uçağı taşıma kapasitesine sahip Son testleri başarıyla geçmişti! Tam 36 savaş uçağı taşıma kapasitesine sahip
Cahit Berkay ile Hayko Cepkin aynı sahnede duygu dolu anlar yaşadı Cahit Berkay ile Hayko Cepkin aynı sahnede duygu dolu anlar yaşadı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:31:15 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:36:37

Merkel'den Hong Kong'daki protestolarla ilgili açıklama

Almanya Başbakanı Merkel, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı yürütülen protestolara ilişkin "Diyalog çerçevesinde bir çözüm için her şeyin yapılması lazım." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. 

Nauseda ile Avrupa Birliği (AB), İngiltere’nin AB’den ayrılması, Rusya ile ilişkiler gibi bir dizi konuyu ele aldıklarını ifade eden Merkel, Brexit’ten sonra İngiltere’nin AB ülkeleriyle yakın işbirliğini sürdürmesini istediklerini belirtti.

Merkel, Hong Kong’daki protestolara da değinerek halkın 1997’de yapılan anlaşmadan doğan hakları bulunduğuna işaret etti. Merkel, "Şiddetten kaçınmak ve diyalog çerçevesinde bir çözüm olasılığını bulmak için her şeyin yapılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Diyalogdan yana olduklarını vurgulayan Merkel, bu diyaloğun Hong Kong’da geçerli olan yasalar temelinde gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik

AB dönem başkanlığını yürüten Finlandiya’da yapılacak savunma ve dışişleri bakanları gayri resmi toplantılarında Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin güvenliği konusunda AB misyonunun somut bir şekilde ele alınacağını belirten Merkel, Finlandiya’nın burada koordine edici bir rol üstleneceğine inandığını dile getirdi.

Almanya'da konuşlandırılan ABD askerleri

Merkel, bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell’in Almanya’daki ABD askerlerini Polonya’da konuşlandırma tehdidinde bulunduklarını hatırlatması üzerine “Ben Amerikan askerlerinin Almanya’da konuşlandığı yerlerin iyi yerler olduğuna inanıyorum. Buraya çok yatırım yapıldı." dedi.

ABD askerlerinin Almanya'da konuşlandırılmalarının "iyi sebepleri" olduğunu söyleyen Merkel, Almanya’nın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2’sini savunma harcamaları için ayırma hedefi bulunduğunu ve bu yönde hareket ettiklerini ifade etti.

Merkel, “Almanya’nın durumuna bakıldığında, orduda çok önemli iyileştirmeler yaptık. Açık söylemek gerekirse bunu kendi çıkarımız için yapıyoruz. Bu herhangi bir yerden gelen direktif de değil. Bu, Başkan Trump’ın döneminden de değil, Başkan (Barack) Obama’nın döneminde alınan karardır." şeklinde konuştu.

Öte yandan 3 haftalık tatilden dönen Şansölye Merkel’in daha önce geçirdiği titreme nöbetine karşı alınan sandalyeli önlem sürdürüldü.

Görüşme öncesi düzenlenen askeri törende Merkel ve Nauseda iki ülkenin ulusal marşlarını sandalyede oturarak dinledi.

18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada, 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayında Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde ve Finlandiya Başbakanı Antti Rinne’yi karşılaması sırasında titreme nöbeti geçiren Merkel, daha sonra Başbakanlık'ta kabul ettiği Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Moldavya Başbakanı Maya Sandu’nun ziyaretleri sırasında titreme nöbeti geçirmemesi için ulusal marşlar okunduğunda sandalyede oturmuştu.

(AA)

Suriyeli muhalifler İdlib'de savaş uçağı düşürdü
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ