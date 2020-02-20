  • Bist 100
    117369
  • Dolar
    6,0947
  • Euro
    6,5826
  • Altın
    316,7140
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Almanya'daki alçak saldırıda 5 Türk vatandaşımız hayatını kaybetti Almanya'daki alçak saldırıda 5 Türk vatandaşımız hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışında konuşuyor Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışında konuşuyor
Evlat nöbetindeki ailelerden birinin daha oğlu döndü Evlat nöbetindeki ailelerden birinin daha oğlu döndü
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı
Dışişleri Bakanlığı: "(Almanya'daki saldırı) Bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir Dışişleri Bakanlığı: "(Almanya'daki saldırı) Bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir
Merkel'den Hanau'daki saldırıyla ilgili açıklama: Perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor Merkel'den Hanau'daki saldırıyla ilgili açıklama: Perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor
Pegasus uçak kazasında son dakika gelişmesi! Kara kutular çözülüyor! Kaza aydınlanmaya başladı Pegasus uçak kazasında son dakika gelişmesi! Kara kutular çözülüyor! Kaza aydınlanmaya başladı
TBMM Başkanı Şentop: Almanya'da ırkçı eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz TBMM Başkanı Şentop: Almanya'da ırkçı eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz
Kavga var! HDPKK'lı Pervin Buldan Abdullah Gül'e korkak dedi Kavga var! HDPKK'lı Pervin Buldan Abdullah Gül'e korkak dedi
Türk turizminde yeni bir dönem başlıyor Türk turizminde yeni bir dönem başlıyor
Hızla devam ediyor... Şimdi Yunan düşünsün! Hızla devam ediyor... Şimdi Yunan düşünsün!
İstanbul genelinde dev operasyon; 239 gözaltı İstanbul genelinde dev operasyon; 239 gözaltı
İran "rejime güven oylaması" seçimine gidiyor İran "rejime güven oylaması" seçimine gidiyor
KYB’nin yeni eş başkanları Irak Kürtlerini nasıl etkiler? KYB’nin yeni eş başkanları Irak Kürtlerini nasıl etkiler?
TÜRGEV'den kampanya: Zorbalığı Engelle TÜRGEV'den kampanya: Zorbalığı Engelle
Cumhurbaşkanlığı'ndan Almanya'daki saldırıyla ilgili ikinci açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan Almanya'daki saldırıyla ilgili ikinci açıklama
İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli için hapis istemi! Hakim karşısına çıkacak! 9 yıl hapsi isteniyor İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli için hapis istemi! Hakim karşısına çıkacak! 9 yıl hapsi isteniyor
Bakan Albayrak'tan Gaziantep'te net mesaj: Ekonomiyi durdurmak isteyenlere izin vermeyeceğiz Bakan Albayrak'tan Gaziantep'te net mesaj: Ekonomiyi durdurmak isteyenlere izin vermeyeceğiz
İstanbul'a yağış uyarısı! İstanbul'a yağış uyarısı!
Kayıp Didem'in cansız bedeni bulundu Kayıp Didem'in cansız bedeni bulundu
Mersin’de hırsızlık şüphelisi kadından pes dedirten sözler: Geri gelip buranın anasını ağlatacağım Mersin’de hırsızlık şüphelisi kadından pes dedirten sözler: Geri gelip buranın anasını ağlatacağım
Milli Eğitim Bakanlığı müjdeyi verdi! 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı müjdeyi verdi! 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak
İzmir’de karısını öldüren adamı, baldızının tuttuğu avukat savunacak! İzmir’de karısını öldüren adamı, baldızının tuttuğu avukat savunacak!
Doğu Akdeniz'de neler oluyor! ABD, tam techizatlı 500 askerini Güney Kıbrıs'a indirdi Doğu Akdeniz'de neler oluyor! ABD, tam techizatlı 500 askerini Güney Kıbrıs'a indirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Şubat 2020 Perşembe 14:22:06 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 14:42:42

Merkel'den Hanau'daki saldırıyla ilgili açıklama: Perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor

Almanya Başbakanı Merkel, Hanau kentinde Türklere yönelik düzenlenen ırkçı saldırıya ilişkin "Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır. Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek" dedi.

Dünya, Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen ırkçı saldırı ile çalkalanıyor. 5'i Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin yaşamını yitirdiği olay sonrası açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Saldırının perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor. Saldırıda ırkçılığa dair birçok işaret var. Biz vatandaşlarımız arasında din ve ırk ayrımı yapmayız" dedi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün akşam gerçekleştirilen alçak saldırı yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürüdür" denilerek olaya tepki gösterildi.

SALDIRI DÜN AKŞAM GERÇEKLEŞTİ

Kasabanın bağlı bulunduğu eyalet Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da yerel saatle 22.00'da, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede gerçekleşti.

9 KİŞİYİ VE ANNESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Almanya'nın batısındaki Frankfurt yakınlarında Hanau kasabasında iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5'i Türk 9 kişi hayatını kaybederken Saldırgan Tobias R. annesini de öldürüp intihar etti. Böylece olayda on bir kişi hayatın kaybetmiş oldu. Tobias R.'nin bir video çekip bunu YouTube'a yüklediği de öğrenildi.

ARDINDA BIRAKTIĞI MEKTUPTA IRKÇI İFADELER

Alman basını, Tobias R. isimli saldırganın evinde bir video çekip bunu birkaç gün önce YouTube'a yüklediğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre aşırı sağcı saldırgan Tobias R. mektupta "Bazı milletler yok edilmeli ve bunlara Alman pasaportu verilmemeli" görüşünü savunuyor.

Tobias R. adlı saldırgan geride bir mektupta ve videoda Almanya'dan kovulması şimdi zor olan bazı halkların yok edilmesi gerektiği yazısının bulunduğu belirtildi. Ancak polis, saldırganın neonazi olup olmadığı ve saldırının motifi hakkında soruşturma sürdüğü için bir bilgi vermedi. Polis, olayın çok yönlü araştırıldığını belirtti. Saldırıya başka kişilerin katılıp katılmadığı da açıklık kazanmadı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER