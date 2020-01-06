Merkel ve Putin Orta Doğu'da yaşan son gelişmeleri ele aldı
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin'in daveti üzerine 11 Ocak'ta Rusya'ya gidecek olan Merkel'in görüşmede Suriye, Libya ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alacağı da bildirildi.
Kremlin Sarayı, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. İki lider, telefon görüşmesinde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri ele aldı.
Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı Merkel'in, Rus lider Putin daveti üzerine gelişmeleri ele almak için 11 Ocak'ta Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi. İki liderin görüşmede Suriye, Libya ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alacağı da bildirildi.
(İHA)
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