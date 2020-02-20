Merkel ve Macron'dan Putin'e, İdlib'de çatışmaların son bulması çağrısı

Merkel ve Macron, telefonda görüştükleri Putin'e İdlib'de çatışmanın derhal son bulması çağrısında bulundu. Merkel ve Macron, Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyasi çözüm için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi.

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