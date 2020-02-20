20 Şubat 2020 Perşembe 23:31:33 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 23:59:26
Merkel ve Macron'dan Putin'e, İdlib'de çatışmaların son bulması çağrısı
Merkel ve Macron, telefonda görüştükleri Putin'e, İdlib'de çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulundu.
Merkel ve Macron, telefonda görüştükleri Putin'e İdlib'de çatışmanın derhal son bulması çağrısında bulundu. Merkel ve Macron, Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyasi çözüm için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi.
Ayrıntılar geliyor..
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- Merkel ve Macron'dan Putin'e, İdlib'de çatışmaların son bulması çağrısı