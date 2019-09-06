Merkel, titreme nöbeti geçirmemek için Çin'de ayağa kalkamadı!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin ziyaretinde ayağa kalkamadı. Bir süredir titreme nöbeti geçiren Merkel, Çin'deki ziyaretinde töreni oturarak takip etti. Çin Başbakanı Li Kıçiang'ın karşıladığı Merkel'in görüntüsü dünya basınının gündemi oldu.

Önümüzdeki dönemde Almaya siyasetinde yer almayacağını açıklayan Merken, ilk olarak 18 Haziran'da Ukrayna'da, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile milli marşlar için ayakta durarken titredi. Merkel, susuz kaldığı için titrediğini belirtmişti.

Merkel son olarak bugün Çin'deki ziyaretinde verdiği görüntüyle dünya basınının gündemi oldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kameralar önünde iki defa titrerken görülmesi üzerine sağlık durumuyla ilgili sorulara "İyiyim" diye cevap vermişti. Titremesinin sebebi ve doktora görünüp görülmediği sorulduğunda ise Merkel ''doktora bildirilmesi gereken özel bir durum olmadığını'' ifade etmişti.