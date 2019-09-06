  • Bist 100
    98987.5
  • Dolar
    5,7203
  • Euro
    6,3126
  • Altın
    279,1620
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Emsaller Orman ve Koç’tan Emsaller Orman ve Koç’tan
ABD ordusunda bir ilk: 2 kız kardeş general oldu ABD ordusunda bir ilk: 2 kız kardeş general oldu
Lübnan’dan İsrail’e hodri meydan: Saldırıya karşılık veririz Lübnan’dan İsrail’e hodri meydan: Saldırıya karşılık veririz
Trump yönetiminin mülteci sayısına sınırlama getireceği iddiası Trump yönetiminin mülteci sayısına sınırlama getireceği iddiası
İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuya ulaştı İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuya ulaştı
Ekmek bıçağıyla vahşice öldürülmüştü! Yürekleri sızlatan o detay ortaya çıktı Ekmek bıçağıyla vahşice öldürülmüştü! Yürekleri sızlatan o detay ortaya çıktı
Şenol Güneş: Kutuplaşmayı sevmiyorum Şenol Güneş: Kutuplaşmayı sevmiyorum
Merkel, titreme nöbeti geçirmemek için Çin'de ayağa kalkamadı! Merkel, titreme nöbeti geçirmemek için Çin'de ayağa kalkamadı!
New York İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu caddede bomba alarmı New York İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu caddede bomba alarmı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa'ya sığınmacı uyarısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa'ya sığınmacı uyarısı
Yatak odasındaki özel bölmede yakalandı Yatak odasındaki özel bölmede yakalandı
TFF'den 19:05 açıklaması! TFF'den 19:05 açıklaması!
Otizmli çocukların ailelerini isyan ettiren görüntü Otizmli çocukların ailelerini isyan ettiren görüntü
Otizmli çocukların ailelerini isyan ettiren görüntü Otizmli çocukların ailelerini isyan ettiren görüntü
İstanbul'da fabrika yangını İstanbul'da fabrika yangını
Yenikapı’daki kamyonetler meydandan kayboldu Yenikapı’daki kamyonetler meydandan kayboldu
Canan Karatay: Yağlardan hiç korkmayacağız Canan Karatay: Yağlardan hiç korkmayacağız
Kandil'e TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 PKK'lı terörist öldürüldü Kandil'e TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Canan Karatay: Yağlardan hiç korkmayacağız Canan Karatay: Yağlardan hiç korkmayacağız
Lordlar'dan anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya onay Lordlar'dan anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya onay
Okul servis araçlarına akıllı çözüm Okul servis araçlarına akıllı çözüm
Altın risk iştahının artmasıyla yükseldi Altın risk iştahının artmasıyla yükseldi
Prof. Dr. Ali Erbaş: İnsanlık vicdan sınavını bu kez de Yemen'de kaybetmiştir Prof. Dr. Ali Erbaş: İnsanlık vicdan sınavını bu kez de Yemen'de kaybetmiştir
Bakan Ersoy: Milletimizin isteklerini kimsenin görmezden gelmeye hakkı yok Bakan Ersoy: Milletimizin isteklerini kimsenin görmezden gelmeye hakkı yok

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Eylül 2019 Cuma 21:25:52 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 21:46:01

Merkel, titreme nöbeti geçirmemek için Çin'de ayağa kalkamadı!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, giderek kötüleşiyor. Merkel, Çin ziyaretinde ayağa bile kalkamadı. Çin Başbakanı Li Kıçiang'ın karşıladığı Merkel'in bitkin hali dikkatlerden kaçmadı. Merkel titreme nöbeti geçirmemek için törende milli marşlar okunurken bile yerinden kalkmadı. Çin Başbakanı, Merkel'in ayağa kalkmamasını "durumu iyi değil" yorumunda bulundu...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin ziyaretinde ayağa kalkamadı. Bir süredir titreme nöbeti geçiren Merkel, Çin'deki ziyaretinde töreni oturarak takip etti. Çin Başbakanı Li Kıçiang'ın karşıladığı Merkel'in görüntüsü dünya basınının gündemi oldu.

Önümüzdeki dönemde Almaya siyasetinde yer almayacağını açıklayan Merken, ilk olarak 18 Haziran'da Ukrayna'da, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile milli marşlar için ayakta durarken titredi. Merkel, susuz kaldığı için titrediğini belirtmişti.

Merkel son olarak bugün Çin'deki ziyaretinde verdiği görüntüyle dünya basınının gündemi oldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kameralar önünde iki defa titrerken görülmesi üzerine sağlık durumuyla ilgili sorulara "İyiyim" diye cevap vermişti. Titremesinin sebebi ve doktora görünüp görülmediği sorulduğunda ise Merkel ''doktora bildirilmesi gereken özel bir durum olmadığını'' ifade etmişti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ