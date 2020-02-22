  • Bist 100
    116829
  • Dolar
    6,0944
  • Euro
    6,6161
  • Altın
    323,1430
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Esenyurt'ta yaraladıkları kişiyi otomobilin bagajına koyup kaçtılar Esenyurt'ta yaraladıkları kişiyi otomobilin bagajına koyup kaçtılar
Merkel: (İdlib) Durumun hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ediyorum Merkel: (İdlib) Durumun hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ediyorum
Meteoroloji'den yeni uyarı! Kuvvetli şekilde geliyor Meteoroloji'den yeni uyarı! Kuvvetli şekilde geliyor
Dışişleri Bakanlığı'dan İsrail'e sert tepki Dışişleri Bakanlığı'dan İsrail'e sert tepki
Amasra'da, evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü Amasra'da, evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü
Kırıkkale merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı Kırıkkale merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
ABD'de ölümcül kabus! Sayı 1000'i aştı ABD'de ölümcül kabus! Sayı 1000'i aştı
İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
Devlet desteği alıp hileli iflasla 3 milyon lira dolandırdılar Devlet desteği alıp hileli iflasla 3 milyon lira dolandırdılar
Kurtulmuş: Avrupa'yı ırkçılık ve yabancı düşmanlığı zehirliyor Kurtulmuş: Avrupa'yı ırkçılık ve yabancı düşmanlığı zehirliyor
BM'den Esed rejimine ateşkes çağrısı: İdlib'de kabus ve şiddet döngüsü derhal son bulsun BM'den Esed rejimine ateşkes çağrısı: İdlib'de kabus ve şiddet döngüsü derhal son bulsun
Ömer Faruk Kavurmacı ve babasının yargılandığı davada karar Ömer Faruk Kavurmacı ve babasının yargılandığı davada karar
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
TIR karşı şeride geçip, 5 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı TIR karşı şeride geçip, 5 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
İran'da koronavirüsten 5 kişi öldü! Van'da Kapıköy Gümrük Kapısı'nda önlemler başladı İran'da koronavirüsten 5 kişi öldü! Van'da Kapıköy Gümrük Kapısı'nda önlemler başladı
Başhekimlik'ten bulunan bebek için açıklama Başhekimlik'ten bulunan bebek için açıklama
Ilımlı muhalif gruplar, esir düşen 2 savaşçılarını takasla kurtardı Ilımlı muhalif gruplar, esir düşen 2 savaşçılarını takasla kurtardı
ABD'de imalat sanayi PMI 6 ayın en düşük seviyesinde ABD'de imalat sanayi PMI 6 ayın en düşük seviyesinde
Darbeci Mısır yönetimi, Gazze sınırına duvar inşa ediyor Darbeci Mısır yönetimi, Gazze sınırına duvar inşa ediyor
Bakanı Akar, İdlib’deki faaliyetlerin idare edildiği Taktik Komuta Yeri’nde Bakanı Akar, İdlib’deki faaliyetlerin idare edildiği Taktik Komuta Yeri’nde
Kremlin sözcüsü Peskov, "Türkiye ile çatışma çıkar mı" sorusuna böyle cevap verdi Kremlin sözcüsü Peskov, "Türkiye ile çatışma çıkar mı" sorusuna böyle cevap verdi
Beyoğlu'nda patlama: İlk belirlemelere göre 1 yaralı Beyoğlu'nda patlama: İlk belirlemelere göre 1 yaralı
Emniyette mesai sistemi değişti! Polislerimiz daha çok istirahat edecek, motivasyonu yüksek olacak Emniyette mesai sistemi değişti! Polislerimiz daha çok istirahat edecek, motivasyonu yüksek olacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Şubat 2020 Cumartesi 00:01:46 | Son Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 00:02:56

Merkel: (İdlib) Durumun hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ediyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İdlib'deki durumun hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ettiğini söyledi.

Merkel, Brüksel'de düzenlenen bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini anımsattı.

İdlib'de ateşkesin sağlanması ve siyasi çözümün bulunması için ısrar ettiklerini belirten Merkel, çünkü yüzbinlerce insanın umutsuzluk içinde ve insani olarak zor durumda olduklarını kaydetti.

Merkel, mültecilerin daha iyi bir şekilde barınmaları için Almanya'nın yardım teklif ettiğini anlattı.

Rusya ile Türkiye arasında İdlib'e ilişkin çabaların olacağını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığını duyduklarını ifade eden Merkel, "Durumun hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ediyorum. Cumhurbaşkanı Macron ve ben siyasi bir yol bulunması yönünde çaba sarf ettik ve buna daha önce de yapılan İstanbul formatında katkıda bulanacağımıza hazır olduğumuzu açıkladık. Umarım bu (toplantı) yapılır." şeklinde konuştu.

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısına da değinen Merkel, Avrupalı mevkidaşlarının olaydan dolayı kendisine başsağlığı dilediklerini aktardı.

Merkel, Avrupa'da aşırı sağ ve ırkçı terörizme karşı mücadelede güçlü bir dayanışmanın bulunduğunu dile getirdi.

AB bütçesi konusunda anlaşmak için üye ülkeler arasında hala büyük farklılıkların bulunduğuna işaret eden Merkel, bu konuda anlaşma sağlanmadığını sözlerine ekledi.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER