02 Mart 2020 Pazartesi 19:48:31 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 19:53:26
Merkel: İdlib’de ateşkese ihtiyacımız var
Almanya Başbakanı Merkel, "(İdlib’de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var." dedi.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel: "İdlib’de Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var"
- Merkel: İdlib’de ateşkese ihtiyacımız var
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