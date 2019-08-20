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20 Ağustos 2019 Salı 22:42:18 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 22:44:25

Merkel Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilmesine karşı çıktı

Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılmasını (Brexit) düzenleyen anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine karşı çıktı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman basınındaki haberlere göre, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te katıldığı bir toplantıda, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yazdığı mektup ve Brexit'e ilişkin açıklamalarda bulundu. 

AB'ye üye 27 ülkenin Brexit konusunda birlikte hareket ettiğini vurgulayan Merkel, Johnson'ın Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesine ilişkin çekincelerinin yeni olmadığını hatırlattı.

Merkel, İrlanda ve Kuzey İrlanda sınırına ilişkin yakın zamanda "pratik çözümler" bulunabileceğinin altını çizerek, "Bunun için ayrılma (Brexit) anlaşmasını yeniden müzakereye açmamıza gerek yok." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin hangi yoldan gideceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini vurgulayan Merkel, İngiltere'ye, AB'den ayrıldıktan sonra ekonomi, dış ve güvenlik politikalarında yakın iş birliği teklifini yineledi.

İngiltere Başbakanı Johnson, dün AB Konseyi Başkanı Tusk'a gönderdiği mektupta, Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda üç kez reddedilmesine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesini" kaldırmayı önermiş ve söz konusu maddeyi "antidemokratik" ve "İngiltere'nin egemenliğiyle bağdaşmaz" şeklinde nitelendirmişti.

Öte yandan Merkel ile Johnson, yarın Berlin'de görüşecek.

Brexit süreci
Johnson, ülkeyi AB'den 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Boris Johnson'in selefi Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Reddedilen anlaşma, İngiltere ile AB arasında Brexit sonrasında 2 yıllık geçiş süreci öngörüyordu. Bu sürede İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin çözüm bulunamaması halinde "tedbir maddesi" yürürlüğe girecekti.

Madde, İngiltere'nin soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar Gümrük Birliği içinde kalmasını öngörüyordu. İngiltere'nin bu maddeyi tek yanlı olarak terk etme kapısı da kapalı tutuluyordu.

Anlaşmanın parlamentoda reddedilmesinde en önemli unsuru "tedbir maddesi" oluşturmuştu. Aralarında Johnson'ın da yer aldığı anlaşmanın muhalifleri, bu maddenin İngiltere'yi süresiz biçimde AB'ye tabi bir ülke haline getireceğini iddia etmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

(AA)

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