Merkel: ABD-Çin arasındaki çekişmenin Avrupa için köklü sonuçları var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ile Çin arasında artan çekişmenin ve aynı zamanda Rusya'nın jeostratejik olarak yeniden güçlenmesinin Avrupa için köklü sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Merkel, 2020 bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, dünyadaki köklü değişimler karşısında Avrupa ülkelerini daha sıkı iş birliğine çağırdı.

"ABD ile Çin arasında artan çekişme ve aynı zamanda Rusya'nın jeostratejik olarak yeniden güçlenmesinin Avrupa için köklü sonuçları var." diyen Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (Brexit) ayrılmasının da Avrupa'yı zayıflatacağını belirtti.

Dünyada bir tarafta askeri ve siyasi olarak güçlü olan ve tüm görüş farklılıklarına rağmen Avrupa'nın değerler sistemiyle bağlı olduğu süper güç ABD'nin bulunduğuna diğer tarafta yükselen ekonomisi ve askeri gücüyle Çin'in yer aldığına işaret eden Merkel, böyle bir dünyada Avrupa'nın çok taraflılığı kapsayan bir düzen için çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı.

Merkel, ABD'nin Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi Avrupa'yı koruma rolü üstlenmeyeceğini yineleyerek, Avrupa'ya güçlü olma çağrısında bulundu.

Geçen hafta Çin'e yaptığı ziyarete de değinen Merkel, burada insan haklarına uyulmasının elzem olduğuna işaret ettiğini belirterek, bunun Hong-Kong'daki gelişmeler için de geçerliği olduğunu ve orada bir ülke 2 sistem ilkesini doğru bulduklarını kaydetti.

Düzenli Brexit için hala fırsat var

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin Merkel, "Bunun (ayrılmanın) düzenli gerçekleşmesi için hala fırsat var. Bunun mümkün olması için Alman hükümeti çaba sarf edecektir." ifadesini kullandı.

Merkel, ülkesinin düzensiz Brexit için de hazırlıklı olduğunun altını çizdi.

Suriye'de siyasi sürecin başlaması gerektiğini ifade eden Merkel, bu konuda Avrupa'nın sorumluluk taşıdığına dikkati çekti.

Libya'daki gelişmeler

Libya'daki gelişmelere ilişkin uyarılarda bulunan Merkel, Almanya'nın Libya'da Suriye'de olduğu gibi vekalet savaşlarının yaşanmaması için katkıda bulunacağını belirterek, "Libya'da istikrar sağlanamazsa Afrika'daki o bölge istikrarsızlaşır." ifadesini kullandı.

Merkel, Avrupa'nın dünyadaki ihtilafların çözümünde "ayak izi bırakması" ve çözüm çalışmalarında görünürlüğünü artırması gerektiğini vurgulayarak, Almanya'nın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan yana olmasının doğru bulduğunu kaydetti.

Şansölye Merkel, Avrupa'nın teknoloji alanında çağı yakalaması gerektiğine işaret ederek, dijitalleşme çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.

Irkçılıkla mücadele

Merkel artan yabancı düşmanlığıyla ilgili, "Her gün Yahudilere ve yabancılara karşı yaşanan saldırılar, şiddet ve nefret dili, bunlara karşı mücadele etmemiz lazım." diyerek, ırkçılığa karşı "sıfır hoşgörü" gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

(AA)