Menopoz yorganı

YATAK KAVGALARINA SON

Ancak bu olağan durum, çiftlerin arasında anlaşmazlığa neden olabiliyor. Kadınlar gece daha serin ortamda yatmak isterken, erkekler üşümekten şikayetçi. İngiltere'de bir firma, bu krizi ortadan kaldırmak için özel yorgan üretti. Yorganın yarısı kullanıcıyı soğuktan korurken, diğer yarısı, üzerindeki ‘hava alan’ mini delikleri sayesinde daha serin tutuyor.