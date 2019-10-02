02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 21:38:59
Menopoz yorganı
Menopoza giren kadınların özellikle geceleri vücut ısısında artış görülür.
YATAK KAVGALARINA SON
Ancak bu olağan durum, çiftlerin arasında anlaşmazlığa neden olabiliyor. Kadınlar gece daha serin ortamda yatmak isterken, erkekler üşümekten şikayetçi. İngiltere'de bir firma, bu krizi ortadan kaldırmak için özel yorgan üretti. Yorganın yarısı kullanıcıyı soğuktan korurken, diğer yarısı, üzerindeki ‘hava alan’ mini delikleri sayesinde daha serin tutuyor.
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