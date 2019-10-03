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03 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 22:00:20

"Meksikalıları bacaklarından vurun"

ABD Başkanı Trump’ın, Meksika sınırından ülkeye girişleri durdurmak için, göçmenlerin bacaklarına ateş edilmesi önerisinde bulunduğu iddia edildi. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yayımlanan 'Sınır Savaşları: Trump'ın Göçmenlere Saldırısı' adlı kitapta, Başkan Donald Trump'ın, göçmen akışını durdurmak için insanlık dışı öneriler sunduğu öne sürüldü. 

DANIŞMANLARI VAZGEÇİRDİ 

New York Times gazetesinden 2 gazeteci tarafından hazırlanan kitapta, Trump’ın yasadışı göç konusunda görevli yetkililere, göçmenlerin bacaklarına ateş etmek, elektrik akımı vermek, sivri parmaklıklı duvar inşa etmek ve yılan veya timsah dolu hendekler kazmak gibi birçok öneride bulunduğu ifade edildi. Trump’ın bu tavsiyelerinin, yasalara aykırı olduğu ifade edilerek hayata geçirilmediği belirtildi. Ayrıca, danışmanlarının Trump'ı sınırı kapatma fikrinden vazgeçirmeyi başardığı, ancak Başkan'ın, politikalarını sekteye uğrattığı için İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen gibi bazı kıdemli danışmanlarını görevden aldığı iddia edildi. 

ÖNCELİKLİ POLİTİKASI

Söz konusu iddialar, ismi açıklanmayan 10'dan fazla yetkiliyle yapılan mülakatlara dayandırıldı. Beyaz Saray kitaptaki iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Trump, 2016'daki başkanlık seçimi kampanyasından beri, yasadışı göçü engellemeyi öncelikli politikası olarak görüyor. Trump’ın ısrarlarıyla milyarlarca dolar, Meksika duvarı projesi için ayrılmıştı. 

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