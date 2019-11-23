Meksika'da uyuşturucu karteliyle bağlantılı olmakla suçlanan yargıç tutuklandı

  • Bist 100
    106588
  • Dolar
    5,7152
  • Euro
    6,3011
  • Altın
    269,7310
İstanbul
10 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Orkun Kökçü tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullandı! Orkun Kökçü tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullandı!
KADEM, 'Sen Varsan Şiddete Yer Yok!’ diyor KADEM, 'Sen Varsan Şiddete Yer Yok!’ diyor
Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı'daki 10. kara devriyesi tamamlandı Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı'daki 10. kara devriyesi tamamlandı
Tapudan aldım 59, eve geldim 54 metrekare Tapudan aldım 59, eve geldim 54 metrekare
Bakanlıktan Meclis’te "sahte bal" açıklaması Bakanlıktan Meclis’te "sahte bal" açıklaması
Çin ajanı Vang ülkesini sattı: Bilgi sızdırdığı Avustralya'dan sığınma istedi Çin ajanı Vang ülkesini sattı: Bilgi sızdırdığı Avustralya'dan sığınma istedi
Kraliçe II. Elizabeth, tacizci oğlu Prens Andrew'u saraydan kovdu Kraliçe II. Elizabeth, tacizci oğlu Prens Andrew'u saraydan kovdu
ABD mahkemesi, İran'ı 180 milyon dolar tazminata mahkum etti ABD mahkemesi, İran'ı 180 milyon dolar tazminata mahkum etti
Amerikalı tarihçi William Holt: Müslüman mazlum olduğunda 'iç savaş' ama Hristiyan mazlum olduğunda 'soykırım' diyorlar Amerikalı tarihçi William Holt: Müslüman mazlum olduğunda 'iç savaş' ama Hristiyan mazlum olduğunda 'soykırım' diyorlar
ABD'de üniversite duvarındaki ırkçı yazılar 'silahlı katliam' korkusu yaşattı ABD'de üniversite duvarındaki ırkçı yazılar 'silahlı katliam' korkusu yaşattı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerini tamamlamayı hedefliyoruz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerini tamamlamayı hedefliyoruz
Hong Kong protestoların gölgesinde yerel seçim için sandık başına gidiyor Hong Kong protestoların gölgesinde yerel seçim için sandık başına gidiyor
Arjantin'deki Perfil Gazetesi Genel Editörü Ures: Türk dizileriyle edebiyat ve güzel mekanlar keşfetmeye başladım Arjantin'deki Perfil Gazetesi Genel Editörü Ures: Türk dizileriyle edebiyat ve güzel mekanlar keşfetmeye başladım
Matüridilik ve Eşarilik terörü önlemede etkin rol oynuyor Matüridilik ve Eşarilik terörü önlemede etkin rol oynuyor
Yatırımcılar rüzgarda teşviklerin 5 yıl uzatılmasını istiyor Yatırımcılar rüzgarda teşviklerin 5 yıl uzatılmasını istiyor
Efsane Cuma'da 5 milyar TL kartlı ödeme bekleniyor Efsane Cuma'da 5 milyar TL kartlı ödeme bekleniyor
ABD'nin 'akıllı şehir mobilyası' Türkiye'den ABD'nin 'akıllı şehir mobilyası' Türkiye'den
İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama 1.204 sefer yapıldı İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama 1.204 sefer yapıldı
Gelir vergisinin yarısı İstanbul'dan Gelir vergisinin yarısı İstanbul'dan
Tarım Kredi market sayısını artıracak Tarım Kredi market sayısını artıracak
Diş tedavilerinde maliyet düzenli kontrolle azalıyor Diş tedavilerinde maliyet düzenli kontrolle azalıyor
Türkiye’de 2,5-3 milyon kişide anevrizma olduğu tahmin ediliyor Türkiye’de 2,5-3 milyon kişide anevrizma olduğu tahmin ediliyor
Türkiye, Avrupa'da obezitede birinci sırada Türkiye, Avrupa'da obezitede birinci sırada
Bakan Koca'dan 3-6 yaş arası çocuklar için '20 dakika' uyarısı Bakan Koca'dan 3-6 yaş arası çocuklar için '20 dakika' uyarısı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Kasım 2019 Cumartesi 10:26:05 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 10:48:02

Meksika'da uyuşturucu karteliyle bağlantılı olmakla suçlanan yargıç tutuklandı

Meksika'da, ABD Hazine Bakanlığının "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteliyle bağlantılı olmakla suçladığı yargıç tutuklandı.

Meksika Yargı Genel Konseyinden yapılan açıklamada, mayısta "mal varlığında usulsüzlük ve ek gelir" gerekçesiyle hakkında şikayette bulunulan 59 yaşındaki Isidro Avelar Gutierrez'in, Guadalajara şehrinde tutuklandığı ve başkent Meksiko'ya getirildiği bildirildi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Arturo Zaldivar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Halk için sağlam ve güvenilir bir yargı oluşturmak adına yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikasını uygulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı. 

ABD Hazine Bakanlığınca, mayısta, Jalisco Yeni Nesil uyuşturucu karteli ve "Los Cuinis" olarak bilinen bağlantılı bir grup "lehine yaptığı işler nedeniyle" Avelar Gutierrez hakkında yaptırım kararı alınmıştı.

Yargıç Gutierrez'in, iki örgütten, "üst düzey üyeleri hakkında olumlu adli kararlar verilmesi karşılığında" rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Ülkenin en büyük suç örgütlerinden biri olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil karteli, Meksika güvenlik güçleriyle kamu görevlilerine yönelik saldırılardan sorumlu tutuluyor.

Avelar Gutierrez hakkında "mal varlığında usulsüzlük ve ek gelir" gerekçesiyle Meksika Yargı Genel Konseyi ve ülkedeki federal savcılar tarafından suçlamada bulunulmuştu.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ