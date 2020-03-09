Meksika'da Kadınlar Günü'nde siyah gözlüklü kadın molotofkokteyli attı: 4 yaralı
Meksika'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte siyah giyimli ve güneş gözlüklü bir kadın molotofkokteyli attı. Yerel medya, 4 gazetecinin yaralandığını bildirdi.
Meksika'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 80 bin kadın katıldı. Ülke ile aynı adı taşıyan başkent Meksika'da, Ulusal Saray'ın önünde toplanan kalabalığın arasındaki siyah giyimli ve güneş gözlüğü takan bir kadının molotofkokteyli attığı bildirildi. Polisin Ulusal Saray önünde güvenlik önlemleri aldığı sırada atılan molotofkokteyli sonucunda bir kadının yanmaya başladığı; diğer kadınlar tarafından söndürüldüğü görüldü.
Olayda, 4 gazetecinin yaralandığı bildirildi.
DHA
- İran'da Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı da koronavirüse yakalandı
- Lübnan 'iflas ettiğini' duyurdu: Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda
- Nazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu
- Açık artırma düzenleyerek maske satan Japon siyasetçi özür diledi
- Sudan Başbakanı'na suikast girişimi