Meksika'da kaçırılan 7 yaşındaki Fatima'nın katil zanlıları yakalandı

Ülke basınındaki haberlere göre, 7 yaşındaki "Fatima" isimli kız çocuğu, Meksiko'da 11 Şubat Salı okul çıkışında annesini beklediği sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kaçırıldı.

Cumartesi cesedi bulunan Fatima'nın katil zanlıları olduğu öne sürülen 2 kişi, polisin operasyonu sonucu yakalandı.

Meksiko Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Vatandaş Güvenliği Sekreterliği, Ulusal Muhafız ve devlet kurumlarının ortak çalışmaları sonucu Fatima'nın faillerinin başkente bağlı Isidro Fabela kasabasındaki yerleri tespit edildi.

Zanlılar, yakalanacaklarını anlayınca polise rüşvet teklif etti.

Sanıkların suçlu bulunması halinde 80 ila 140 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği bekleniyor.

FATİMA'NIN CESEDİ, PLASTİK TORBADA BULUNMUŞTU

Meksiko'da okul çıkışında annesini beklediği sırada kaçırılan 7 yaşındaki Fatima'nın cesedi, 15 Şubat'ta başkentte bağlı Tlahuac beldesinde plastik torbada bulunmuştu.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, cinayeti kınayarak, "Çok üzücü bir olay. Bu tarz olaylar, sosyal bir hastalık ve ailevi sorunlardan kaynaklanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum da Twitter'dan, suçluların hak ettiği cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını, bunun cezasız kalmayacağını belirtmişti.

- Sosyal Medyada "Fatima için Adalet" etiketi binlerce kez paylaşıldı

Fatima'nın kaçırıldığı yerde ise aralarında aile üyeleri ve okul arkadaşlarının da bulunduğu küçük bir grup eylem yaptı.

"Bir daha olmasın, artık yeter" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, "Fatima için adalet istiyoruz" şeklinde slogan atmıştı.

Twitter'da başlatılan "Fatima İçin Adalet (JusticiaParaFatima)" etiketi binlerce kez paylaşılarak, ülkede "trend topic" olmuştu.

AA