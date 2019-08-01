Meksika'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Ülke basınında yer alan habere göre, savcılıktan yapılan açıklamada, silahlı saldırganların Bacalar kentinde Chetumal-Felipe Carrillo Puerto otoyolunda seyir halindeki bir kamyonete ateş açtığı belirtilerek, saldırıda kamyonetteki 9 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi.



Yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.



Meksika'nın turistik yerlerinden Quintana Roo eyaletinde son dönemde uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı suç oranında artış olduğu ifade ediliyor.

(AA)