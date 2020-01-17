17 Ocak 2020 Cuma 08:04:59 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 08:05:25
Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın Oaxaca eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Santiago Ixtaltepec bölgesinin 5,9 kilometre güneybatısı olan 5,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 27,4 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
Oaxaca eyalet sivil savunma ajansı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, depremin ardından bölgede hasar meydana geldiğini belirtti ancak hasarın ayrıntısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
AA
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