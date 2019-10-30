Meksika eski Vali Lopez'i ABD'ye iade etti

Meksika Başsavcılık Ofisi, ABD sınırında yer alan Coahuila'nın eski Valisi Lopez'in başkent Meksiko'nun batısındaki bir havaalanında Amerikalı yetkililere teslim edildiğini açıkladı.

Lopez hakkında Texas'ta 2013'te para aklama, komplo, elektronik dolandırıcılık ve banka dolandırıcılığı yapma suçlamalarıyla soruşturma açılmıştı.

Coahuila'da 2011'de Valilik yapan Lopez, şubatta Meksika'nın Puerto Vallarta kentinde tutuklanmıştı.

Meksika'da da Lopez'in de aralarında olduğu Coahuilalı yetkililer ve iş insanlarına yönelik kara para aklama suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülüyor.

AA