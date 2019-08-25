Mayorka Adası'nda uçak ve helikopter çarpıştı: 7 ölü
Mayorka Adası'nda bir helikopter ile hafif uçağın havada çarpışması sonucu 7 kişi öldü.
İspanya'nın doğusundaki Mayorka Adası'nda uçak ve helikopterin havada çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Mayorka yerel yönetiminden yapılan açıklamada, Camino Viejo de Costix bölgesinde öğle saatlerinde bir hafif uçak ile helikopterin havada çarpıştıkları bildirildi. Kazada helikopterde bulunan 2'si çocuk 5 kişi ile hafif uçaktaki 2 kişinin öldüğü belirtildi.
Kazanın olduğu yerdeki bazı evlerin çatısına ve bahçesine, helikopter ve uçak parçalarının düştüğü kaydedildi.
(AA)
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