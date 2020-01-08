08 Ocak 2020 Çarşamba 10:01:39 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 10:58:05
Massachusetts'in ilk Müslüman Belediye Başkanı Sumbul Siddiqu oldu
ABD'nin Massachusetts eyaleti ilk Müslüman kadın belediye başkanını Pakistan asıllı Sumbul Siddiqui'yi seçti.
ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Pakistan asıllı Sumbul Siddiqui, belediye başkanı seçilen ilk Müslüman kadın oldu.
Yerel basında yer alan habere göre, eyaletin Cambridge kentinde belediye başkanlığına seçilen 31 yaşındaki Sumbul Siddiqui, 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Pakistan'dan Amerika'ya göç etti.
AA
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