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30 Mart 2020 Pazartesi 20:57:43 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 20:58:32

Maryland Valisi: ABD'de Kovid-19 salgınının yeni merkezi Washington olabilir

Maryland Valisi Larry Hogan, ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir sonraki merkezinin başkent Washington DC ve çevresi olabileceği uyarısında bulundu.

Maryland Valisi Larry Hogan, düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Son 1 haftada "DMV bölgesi" olarak adlandırılan Washington DC, Maryland ve Virginia'daki vakaların 4 kat artış gösterdiğine dikkati çeken Hogan, bölgedeki toplam vaka sayısının 2 bin 800'e ulaştığını vurguladı.

Bazı sağlık yetkilileri ile virüsün yayılımı konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Hogan, "Washington DC ve çevresi, yakında virüsün yeni merkezi olabilir." uyarısında bulundu.
Maryland sakinlerine "evde kalın" talimatı

Söz konusu bölgedeki vakaların 1400'den fazlasının Maryland'de olduğunun altını çizen Hogan, "Bu akşam 20.00'dan itibaren 'evinizde kalın' talimatını devreye sokuyoruz. Bu talimat kapsamında, eyalet sakinlerimiz, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalı.Bu emri bilerek ihlal edilen kişiler, 1 yıla kadar hapis ya da 5 bin dolara kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilir." diye konuştu.

Hogan, durumun giderek kötüleştiğini ve belli bir noktadan sonra kendilerinin yetersiz kalabileceğine işaret ederek, "Bu krizin henüz başındayız. Her şey daha iyiye gitmeden önce inanılmaz derecede kötüleşecek." ifadesini kullandı.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 143 bin 55'e, ölü sayısı ise 2 bin 513'e ulaştı.

AA

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