01 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 00:37:43
"Mars'ta canlı bulmaya çok yakınız"
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), baş araştırmacılarından Jim Green, Mars’ta yaşam belirtisi bulmaya çok yakın olduklarını açıkladı.
2021’DE VARACAKLAR
Green, “NASA'ya ve Avrupa Uzay Ajansı'na ait 2 araç, Mart 2021'de Mars'a varacak. Aylar içinde, canlılığa dair kanıt bulmalarını bekliyoruz” dedi. Mars’a gönderilecek Rosalind ismi verilen ExoMars Rover aracı, yüzeyi 2 metre delerek örnek toplayacak. Ardından numuneleri parçalayarak, laboratuvarda örneklerin içindeki organik bileşenleri arayacak.
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