Mars'a yolculuk hayal oldu

EKİPMANLAR ÇOK MALİYETLİ

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şaşırtan açıklamalarda bulundu. Daha önce pek çok kez Mars'a insanlı seyahat ve koloni kurma projelerini yakın gelecekte hayata geçireceğini belirten çılgın işadamı, bu kez hayal kırıklığına uğrattı. Mars'ta bir şehir kurmak için bin adet Starship uzay aracına, bunların taşıyacağı bir milyon ton ham madde ve ekipmana ihtiyaç duyulduğunu belirten Musk, “Bu nakliyat 20 yıl sürebilir” dedi.

'GEZEGENE ÇOK UZAĞIZ'

Dünya ve Kızıl Gezegen arasında uçuş yapılabilmesi için en uygun mesafeye yılda 2 kez yaklaşıldığını hatırlatan Musk, “Her bir uçuşun maliyeti 2 milyon doları bulacak. Mars'ta ilk koloninin kurulmasının maliyeti bile en az 2 milyar dolar” ifadelerlerini kullandı. Geçtiğimiz yıllarda 200 bin dolar bilet karşılığında isteyeni Kızıl Gezegen’e göndereceğini belirten Musk, gezegende kendi kendine yetebilen bir şehir kuracağını söylemişti.