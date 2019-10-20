20 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 20:01:19
Mars toprağı verimli çıktı
Hollandalı araştırmacılar, NASA'nın geliştirdiği yapay Mars ve Ay toprağında, 10 tarım ürünü yetiştirmeyi denedi.
10 ÜRÜN YETİŞTİ
Tere, roka, turp, çavdar, domates, kinoa, ıspanak, Frenk soğanı, bezelye ve pırasa eken araştırmacılar, 9 üründen yenilebilir mahsul ve tekrar kullanıma uygun tohum elde etti. Üretim aşamasında başarısız olunan tek sebze türü ise ıspanak oldu.
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