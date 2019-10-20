Mars toprağı verimli çıktı

10 ÜRÜN YETİŞTİ

Tere, roka, turp, çavdar, domates, kinoa, ıspanak, Frenk soğanı, bezelye ve pırasa eken araştırmacılar, 9 üründen yenilebilir mahsul ve tekrar kullanıma uygun tohum elde etti. Üretim aşamasında başarısız olunan tek sebze türü ise ıspanak oldu.