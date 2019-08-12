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12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:23:37 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:34:31

Mardin’de Süryaniler bayramlaşma programına katıldı

Huzur ve hoşgörü kenti Mardin’de, valilik tarafından düzenlenen bayramlaşma programına Süryani temsilcileri de katılarak hoşgörü ve kardeşlik mesajları verdi.

Mardin Valiliğince Kurban Bayramı düzenlenen bayramlaşma programı Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen program ile gerçekleştirildi. Farklı din ve kültürlerin yüz yıllardır kardeşçe yaşadığı Mardin’de gerçekleştirilen bayramlaşma programına Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz ile Süryani cemaati de katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Yaman Mardin'in çok kültürlü bir şehir olduğuna dikkat çekerek, “Bu bayramda burada Mardin'de yaşayan Süryani, Arap, Türk, Kürt hep birlikte bayramlaştık. Süryani toplumu da şu anda bizimle beraber. Zaten her önemli günlerde hep bir aradayız. Her inanç her kültür birlikte hareket ediyor, bu çok güzel bir duygu. Bayramlar bildiğiniz gibi birliği ve beraberliği artırıyor. İnsanlar sevdikleriyle buluşuyor. Bu vesileyle de sevinç, coşku birlikte duygular daha da pekişiyor. Süryani cemaatine Kurban Bayramı'nda da bir arada olduğumuz için teşekkür ederim” dedi.

Metropolit Özmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiği konuşmasında Mardin'de bütün bayramların bir arada bir aile gibi kutladıklarını ifade etti. Özmen, “Dini bayramları hep birlikte kutlarız. Bu gün de Kurban Bayramı. Mardin özelinde valimiz başta olmak üzere bütün Müslüman kardeşlerimizin Kurban Bayramını Süryani cemaatimiz adına kutlar sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Türkiye genelinde de başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanımızın, Müslüman kardeşlerimizin bayramını kutluyoruz. Bu bayramın dünya barış, güzelliklerin gelmesine vesile olmasını diliyoruz. Mardin'de bir aile gibi hep beraberiz. Bütün güzelliklerin bir arada olduğu, beraber yaşadığımız dillerin, dinlerin şehri Mardin, bugün çok güzel bir gün yaşıyor. Müslüman kardeşlerimizle bütün toplumlarla barış ve huzur içinde yalıyoruz ve bunun devamını diliyoruz. Ülkemizde huzurun ve barışın her zaman daim olması için dualarımızı yakarışlarımızı ilettik. Allah ülkemize zeval vermesin” diye konuştu.

İHA

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