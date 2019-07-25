25 Temmuz 2019 Perşembe 10:45:01 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:46:12
Manş Denizi'ni geçmeye çalışan Franky Zapata başarısız oldu
Paris'te 'Flyboard Air' adını verdiği kaykayıyla uçan Fransız mucit Franky Zapata, canlı yayında İngiltere ile Fransayı ayıran Manş Denizi'ni geçmeyi denedi, ancak başarısız oldu.
Paris'te "Flyboard Air" adını verdiği kaykayıyla uçan Fransız mucit Franky Zapata, canlı yayında İngiltere ile Fransayı ayıran Manş Denizi'ni geçmeyi denedi, ancak başarısız oldu.
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