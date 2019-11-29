Malta'da başbakan yardımcısının, gazeteci Galizia'nın ölümünü planladığı iddia edildi
Malta'da 2017 yılında arabasına konan bir bomba ile hayatını kaybeden gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın ölümüyle ilgili olarak Malta başbakanının en yakın yardımcısının suikastı planlama iddiasıyla sorgulandığı öne sürüldü.
Guardian gazetesinin haberine göre soruşturmaya yakın kaynaklar, geçen hafta gözaltına alınan iş adamı Yorgen Fenech'ın bu iddiayı ortaya attığını söyledi.
İşadamının, Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın eski yardımcısı olan Keith Schembri'ye yönelttiği suçlamalar karşısında cezadan muaf tutulmak istediği belirtildi.
Bu suçlamalar üzerine polis başbakanın yardımcısı Schembri'yi Salı günü gözaltına aldı; yapılan kapsamlı soruşturma sonucunda Schembri'nin Perşembe gecesi serbest bırakıldığı açıklandı.
Muscat'ın özel kalem müdürü olan Keith Schembri, Salı günü soruşturma ile ilişkilendirilmesi üzerine istifa etmişti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Rusya'dan ateşlenen balistik füze Kazakistan'daki hedefi vurdu
- AB'nin iç sorunları derinleşiyor
- Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet
- Malta'da başbakan yardımcısının, gazeteci Galizia'nın ölümünü planladığı iddia edildi
- Yıllardır aranan İtalyan mafya üyesi pizza ustası olarak bulundu