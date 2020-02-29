  • Bist 100
    105994
  • Dolar
    6,2336
  • Euro
    6,8843
  • Altın
    319,5190
İstanbul
10 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınırı kapattı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınırı kapattı
Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi eylem başlattı Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi eylem başlattı
Üsküdar Vapuru faciası"nın 62. yılı Üsküdar Vapuru faciası"nın 62. yılı
Metina ve Gara bölgelerindeki operasyonlarda 6 PKK'lı terörist öldürüldü Metina ve Gara bölgelerindeki operasyonlarda 6 PKK'lı terörist öldürüldü
İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü
İdlib şehitlerinin isimleri ve memleketleri belli oldu İdlib şehitlerinin isimleri ve memleketleri belli oldu
Malezya Kralı, Muhyiddin Yasin'i başbakan olarak atadı Malezya Kralı, Muhyiddin Yasin'i başbakan olarak atadı
Olay yerinde sinir krizi geçirdi, arabaya saldırdı Olay yerinde sinir krizi geçirdi, arabaya saldırdı
Yakını olay yerinde sinir krizi geçirdi Yakını olay yerinde sinir krizi geçirdi
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Taliban ile yapılacak anlaşma şarta bağlı" dedi Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Taliban ile yapılacak anlaşma şarta bağlı" dedi
Ayvalık'ta fırtına balıkçı teknelerini batırdı Ayvalık'ta fırtına balıkçı teknelerini batırdı
Katar, Suriye'ye 50 tır yardım gönderdi Katar, Suriye'ye 50 tır yardım gönderdi
Katar'dan Suriye yardımı Katar'dan Suriye yardımı
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: İdlib Türkiye için macera değildir Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: İdlib Türkiye için macera değildir
Bu lisede kantini öğrenciler işletiyor Bu lisede kantini öğrenciler işletiyor
KAPLAN füzeleri ilk kez İdlib'de kullanıldı KAPLAN füzeleri ilk kez İdlib'de kullanıldı
UMH askeri güçleri Trablus’un güneyindeki 11 Hafter mevzisini vurdu UMH askeri güçleri Trablus’un güneyindeki 11 Hafter mevzisini vurdu
Fas'ta Türkiye'nin bölge için önemini anlatan panel düzenlendi Fas'ta Türkiye'nin bölge için önemini anlatan panel düzenlendi
Dışişleri'nden flaş İngiltere açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri'nden flaş İngiltere açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
Esed'e şok üstüne şok! Nokta operasyonda kritik isimler de öldürüldü Esed'e şok üstüne şok! Nokta operasyonda kritik isimler de öldürüldü
Pakistan'da otobüs ve tren çarpıştı Pakistan'da otobüs ve tren çarpıştı
Kapadokya’da balon turları iptal edildi Kapadokya’da balon turları iptal edildi
BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile ABD temsilcisi Kelly Craft'tan özel görüşme BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile ABD temsilcisi Kelly Craft'tan özel görüşme
Alçak saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez konuştu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak Alçak saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez konuştu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Şubat 2020 Cumartesi 13:02:22 | Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 13:40:36

Malezya Kralı, Muhyiddin Yasin'i başbakan olarak atadı

Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, Malezya Kralı Sultan Abdullah'ın, Muhyiddin Yasin'i başbakan olarak atadığı belirtildi.

Malezya'da Kral Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Mahathir Muhammed'in başbakanlıktan istifasıyla yaşanan hükümet krizinin ardından, Malezyalı Birleşik Yerli Partisi (PPBM) Genel Başkanı Muhyiddin Yasin'i ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, Malezya Kralı Sultan Abdullah'ın, Muhyiddin Yasin'i başbakan olarak atadığı belirtildi.

Yasin'in parlamentodaki milletvekillerin çoğunluğunun desteğini alabileceği görüşünde olduğunun aktarıldığı açıklamada, Muhyiddin'in yarın başbakan olarak yemin edeceği bildirildi.

Malezya'da yaşanan siyasi kriz üzerine başbakanlıktan istifa eden Mahathir Muhammed, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah tarafından 24 Şubat'ta "geçici başbakan" olarak görevlendirilmişti.

Yeni hükümetin kurulmasına ilişkin önceki gün basına konuşan geçici Başbakan Mahathir, tarafsız hükümet kurmaya çalışacağını fakat PPBM'nin Muhyiddin'i başbakan adayı göstermesi durumunda partisini destekleyeceğini belirtmişti.

Mahathir'in açıklamalarının ardından eski iktidar koalisyonu Umut İttifakı'nın üç partisi Halkın Adaleti Partisi (PKR), Demokratik Hareket Partisi (DAP) ve Milli Emanet Partisi, (Amanah) Enver İbrahim'i başbakan adayı gösterdiklerini açıklamıştı.

Ülkede muhalefetten ve eski iktidar koalisyonundan toplam 5 parti, Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim'e karşı; eski İçişleri Bakanı ve Malezyalı Birleşik Yerli Partisi (PPBM) Başkanı Muhyiddin Yasin'i başbakan adayı olarak desteklediğini açıklamıştı.

Mevcut durumda Enver'i 92 milletvekili desteklerken, Muhyiddin'e ise 97 milletvekilinin destek verdiği bildirilmişti.

MUHYİDDİN YASİN KİMDİR?

Mahathir Muhammed'in başbakanlığında İçişleri Bakanı olarak görev yapan Muhyiddin Yasin, siyasete 1971'de Birleşik Malay Milli Örgütüne (UMNO) üye olarak girdi.

1986'da Johor eyaletinin siyasi lideri seçilen Muhyiddin, 1995'te Mahathir'in ilk başbakanlığı zamanında kabineye girerek Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İç Ticaret Bakanlığı görevini üstlendi.

Eski Başbakan Necip Rezak'ın hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan Muhyiddin, Necip'in Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna karıştığı iddialarına tepki gösterdiği için 2015'te kabinedeki görevinden alınmıştı.

Bir yıl sonra Muhyiddin, yolsuzluk iddialarına tepki göstererek Mahathir ile UMNO'dan istifa ederek, Malezyalı Birleşik Yerli Partisini (PPBM) kurdu.

2018 genel seçimlerinde Mahathir'in liderliğindeki koalisyonun galip gelmesi üzerine Muhyiddin, İçişleri Bakanı olarak yeniden kabineye girmişti.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER