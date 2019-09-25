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25 Eylül 2019 Çarşamba 06:56:35 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 06:59:13

Malezya: Her şeyi açık konuşalım, Arakan'da yaşananlar soykırımdır

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik baskı ve etnik temizliğe ilişkin, 'Her şeyi açık konuşalım, Arakan'da yaşananlar soykırımdır.' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu için New York'ta bulunan Başbakan Mahathir, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Arakan Krizi - Yapılması Gerekenler" etkinliğinde konuştu.

Bu kriz karşısında Myanmar hükümetinin yapıcı bir adım atmaya isteksiz olduğunu vurgulayan Mahathir, "Bu yüzden mevcut durum karşısında bir şey yapmak bizlere, uluslararası camiaya kaldı." dedi.

Mahathir, BM'nin krize ilişkin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizerek, "Fakat bu konudaki gösterdiği sessizlik sağır edici nitelikte." ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar Arakan'dan çok sayıda Müslüman'ın, güvenliği için vatanlarını terk ettiğine dikkati çeken Mahathir, "Her şeyi açık konuşalım, Arakan'da yaşananlar soykırımdır. Orada meydana gelenler toplu katliam, sistematik tecavüz ve çirkin bir insan hakları ihlalidir." şeklinde konuştu.

Mahathir, Bangladeş'in Arakan krizine dair yapıcı rolüne de değinerek, "Bangladeş'i 1,2 milyondan fazla Arakanlı mülteciyi ağırladığı için takdir ediyoruz." dedi.

Malezya'nın da Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin çoğunlukla kaldığı Cox's Bazar'da üzerine düşeni yapmaya çalıştığını ifade eden Malezya Başbakanı, "İnsani yardımın yanı sıra Malezya, Cox's Bazar'daki sahra hastanesinde, 100 bin civarında Arakanlı mülteciye hizmet sağlıyor." ifadesini kullandı.

Mahathir, imkanları el verdiğince Arakanlılara yardımlarını sürdüreceklerini belirterek, "Umarız diğerler ülkeler de Arakanlılara musallat olmuş bu sefalete son vermek üzere bizim ve Bangladeş'in çabalarına ortak olur. Bu krize bir son vermek zorundayız ve bunu hemen yapmamız lazım." diye konuştu.

- "Mülteciler sınır ötesi suçların hedefi haline geldi"

Mültecilerin kamplarda yaşamaya devam ettikçe durumlarının daha zorlaşacağına işaret eden Mahathir Muhammed, "Bu durumda mülteciler, türlü istismarlar karşısında savunmasız kaldılar. Cinsel kölelik ve insan kaçakçılığı gibi sınır ötesi suçların hedefi haline geldiler. Bir başka deyişle şu an onlar sadece kasvetli bir gelecek görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mahathir, Myanmar'ın Arakan krizine dair politikalarında hiçbir ilerleme görülmediğinin de altını çizerek, "Myanmar yönetimi, bazı BM yetkilileri ve insani yardım çalışanlarının bölgeye erişimini yasakladı. Eğer hiçbir gizlisi saklısı yok ise neden başkalarının Rakhine eyaletindeki durumu gözlemlemelerine müsaade etmiyorlar? Bırakın yetkililer ve yardım çalışanları gitsin, teftiş etsin ve orada kamplarda yaşayanlara yardımda bulunsun." diye konuştu.

Arakanlı mültecilerin vatanlarına geri dönüşünün mevcut durumda mümkün olmadığını belirten Mahathir, "Bunun sebepleri çok açık. Hiç kimse güvenlikleri temin edilmeden dönmek istemiyor. Bu konuda Malezya, yurtlara geri dönüşün güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde yapılması için ısrarını sürdürecek." ifadesini kullandı.

Mahathir, Arakanlıların geri dönüşü konusunda da Myanmar yönetiminin kışkırtıcı davrandığını dile getirerek, "Myanmar yönetimi korku, nefret ve şiddeti kışkırtmak için Arakanlıların meselesini manipüle etti. Bu yüzden ortaya attıkları vatandaşlık formülü tamamen kabul edilemez niteliktedir." dedi.

AA

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