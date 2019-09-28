Malezya eski kralının eski Rus eşi: Boşandığımı internetten öğrendim

Kasım 2018'de Malezya eski kralı Sultan V. Muhammed (50) ile evlenen eski Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina (27), ‘peri masalı’nın nasıl bittiğini anlattı. Eski eşinin, mayıs ayında doğan çocuğunun kendisinden olduğunu inkâr ettiğini söyleyen Voevodina, oğlu Leon’un V. Muhammed’den olduğunu kanıtlamak için DNA testine başvuracağını söyledi.

SKANDAL GÖRÜNTÜLERDEN SONRA TAHTTAN ÇEKİLMİŞTİ



Sultan V. Muhammed, temmuz ayında şeriat kurallarına göre boşadığı Voevodina’nın Rusya’da katıldığı bir ‘reality şov’da kameralara yansıyan ‘havuzda seks’ skandalının ardından görev süresinin dolmasını beklemeden Malezya tahtından çekildiğini açıklamıştı.