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11 Ocak 2020 Cumartesi 00:46:14 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 00:49:18

Malezya’daki yolsuzluk skandalında BAE’nin parmağı çıktı

Malezya'yı sarsan yolsuzluk skandalıyla ilgili yeni ses kayıtları yayınlandı. 2016'ya ait kayıtlarda ülkenin eski Başbakanı Necip Rezak, BAE'nin Abu Dabi Veliaht Prensi'nden kara para aklama suçlarını örtbas edecek kanıtın temini için yardım istiyor.

Malezya’da ortaya çıkan telefon görüşmelerinin ses kayıtları ülkedeki gündemi hareketlendirdi. Zira ses kayıtları, iki sıradan insana değil, çok önemli iki yetkiliye aitti. Bahsi geçen konu da, Malezya halkını çok yakından ilgilendiriyor.

Görüşmeler, Malezya’da milyarlarca doların söz konusu olduğu 1MDB yolsuzluk skandalıyla ilişkilendirilen ve mahkeme süreci devam eden eski Başbakan Necip Rezak ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan arasında geçiyor.

KARA PARAYI ÖRTBAS ETMEK İÇİN YARDIM İDDİASI

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) tarafından yayınlanan ve Temmuz 2016’ya ait telefon görüşmelerinde Rezak, Bin Zayid’den yardım talep ediyor. ABD’de kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalan eşinin oğlu Rıza Aziz'i kurtarmak için kâğıt üstünde bir kredi anlaşmasını ayarlamaya çalışıyor. Böylece, ABD’de sorgulanan paranın kaynağını ispatlayacak bir delil sağlamayı amaçlıyor.

Veliaht Prens, bu konuda yardımcı olmak istediğini teyit ediyor ve bu konuyu halledecek bir yetkiliyi Malezya’ya gönderme sözünü veriyor.

Söz konusu para aklama dosyasının, Malezya’nın devlet varlık fonundan ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Malezya Kalkındırma Fonu yönetme şirketi olan 1MDB’den kaybedilen milyarlarca dolarla ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Bu konuda mahkeme süreci devam ediyor.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Latheefa Koya, düzenlediği basın açıklamasında, ses kayıtlarının “üst düzey bir suç komplosu”nun göstergesi olduğunu ifade etti.

REZAK YOLSUZLUK İDDİALARINI REDDEDİYOR

Ses kayıtlarıyla ilgili basına konuşan Rezak, "Olanlar karşısında çok şaşkınım. Söz konusu kayıtların içeriğini inceleyeceğiz" dedi.

Ancak Rezak, başbakanlığı döneminde telefonunun dinlenmesi eylemine karşı yasal yollara başvurabileceğini belirtti.

Birleşmiş Arap Emirlikleri Hükümetine bağlı ve sarayı da temsil eden iletişim ofisi ise konuyla ilgili soruları cevapsız bıraktı.

Malezya ve ABD’deki yetkililer, Rezak’ın 2009 yılında kurduğu 1MDB şirketinden 4,5 milyar doların ortadan kaybolduğunu ifade ediyor.

3 KITADA SORUŞTURMALAR VAR

Yolsuzluk skandalının ortaya çıkmasından sonra Necip Rezak, kazanması kesin gözüyle bakıldığı 2018 seçimlerini kaybetmişti.

Hâlihazırda 5 ayrı davada 42 suçlamayla yargılanan Rezak, tüm suçlamaları reddediyor.

3 ayrı kıtada bulunan ve aralarında Malezya, ABD, İsviçre, Lüksemburg ve Sigapur'un da olduğu çok sayıda ülke, 1MDB yolsuzluk soruşturmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: Reuters, Al Jazeera, TRT Haber

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