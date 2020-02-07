Malezya, Çin'in karantinaya alınan eyaletlerinden ülkeye seyahatleri durdurdu

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, ülke genelinde koronavirüs vakalarının artması üzerine hükümetin tedbirleri sıkılaştıracağını belirterek, "Göç İdaresi, Çin'de karantinaya alınan eyaletlerden Malezya'ya seyahatlerin karşılıklı olarak geçici süreliğine durdurulması kararı almıştır." dedi.

Wan Azizah ayrıca seyahat yasağının, Çin'in bundan sonra karantinaya alacağı eyaletleri de kapsayacağını bildirdi.

Çin'den çok sayıda turistin geldiği Malezya'da şimdiye kadar 12 yeni tip koronavirüs vakası görülmüştü.

(AA)