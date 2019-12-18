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18 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 23:02:03

Maket anne! Oğlu ağlamasın diye yaptırdı

Japonya’da yaşayan Fuki Sato isimli anne, işlerini yaparken ya da ortalıkta görünmediği zamanlarda bir yaşındaki küçük oğlunun ağlamasına engel olmak için gerçek boyutlu karton maketlerini yaptırdı.

YİNE DE SİZ YAPMAYIN

Maketlerden birine ayakta dururken, diğerine de yerde otururken görüldüğü fotoğraflarını bastırdı. Yemek ya da temizlik yaparken, maketini oğlunun görebileceği bir noktaya koyan anne, “Oyun oynarken bir anda dönüp beni arıyor, göremeyince ağlamaya başlıyordu. Şimdi arkasına bakıp maketimi ben zannediyor ve oynamaya devam ediyor. Ben de rahat rahat ev işlerimi yapıyorum” dedi.

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