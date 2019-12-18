Maket anne! Oğlu ağlamasın diye yaptırdı

YİNE DE SİZ YAPMAYIN

Maketlerden birine ayakta dururken, diğerine de yerde otururken görüldüğü fotoğraflarını bastırdı. Yemek ya da temizlik yaparken, maketini oğlunun görebileceği bir noktaya koyan anne, “Oyun oynarken bir anda dönüp beni arıyor, göremeyince ağlamaya başlıyordu. Şimdi arkasına bakıp maketimi ben zannediyor ve oynamaya devam ediyor. Ben de rahat rahat ev işlerimi yapıyorum” dedi.