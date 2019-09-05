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05 Eylül 2019 Perşembe 22:19:57 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 22:39:14

Mahkemeye verilen horoz davayı kazandı

Fransa'da sabahın erken saatlerinde yüksek sesle öttüğü için komşuları tarafından mahkemeye verilen Maurice adlı horoz davayı kazandı.

Tatil için kırsal bölgelerde ev alan şehirlilerle köylüler arasındaki anlaşmazlığın sembolü olan dava Fransa kamuoyunda geniş yer buldu. Saint-Pierre-d'Oleron adlı bir kasabada yaşayan ve sahibi tarafından Maurice ismi verilen horoz, emekliliklerinin ardından kasabaya komşu olarak gelen çiftin tepkisiyle karşılaştı. Horozunu kasaba dışında bir çiftliğe göndermeyi reddeden Maurice'ın sahibi Corinne Fesseau, uzlaşma taleplerini kabul etmedi. Çok erken ve çok gürültülü öttüğü gerekçesiyle susturulmak istenen Maurice kısa sürede mahkemelik oldu.

Davacıların avukatı, kasabanın nüfusunun 7 bini geçtiğini belirterek, bölgenin kırsal olarak görülemeyeceğini savundu. Müvekkillerinin zengin kentliler olmadığını belirten avukat ayrıca davanın kamuoyunda "şehirliler köylülere karşı" şeklinde sunulmasını da eleştirdi. Ancak mahkeme 5 Eylül'de verdiği kararda Maurice'in ötmeye devam edeceğine hükmetti.

Fransa'da daha önce de büyük kentlerden gelenlerin köylerdeki doğal seslerden rahatsız olmaları birçok kez dava konusu olmuştu. Çiftlik hayvanlarının yanı sıra kilise çanları da şikayet dilekçelerinde yer almıştı.

(Euronews)

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