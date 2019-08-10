Mahkeme kararıyla boğa vahşeti

'ÜLKENİN KÜLTÜRÜ'

Tepkilere rağmen yıllardır devam eden İspanya’daki boğa güreşleriyle ilgili skandal bir karara imza atıldı. İspanya’nın en yüksek mahkemesi, bölgesel parlamento tarafından kabul edilen ve boğa güreşlerinde hayvanın öldürülmesi yasağını kaldırdı. Mahkeme, güreşlerin ülkenin kültürü, boğaların yaralanmasının ya da öldürülmesinin de ‘sporun ana unsuru’ olduğunu savundu. Hayvan hakları savunucuları kararı ‘korkunç’ olarak nitelendirdi ve protesto edeceklerini duyurdu.