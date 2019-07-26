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26 Temmuz 2019 Cuma 16:00:53 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:01:40

Mahathir'in Türkiye ziyareti Malezya basınında geniş yer buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e Cumhuriyet Nişanı tevcih etmesini önemseyen ülke basını, Malezya Başbakanı'nın Türkiye'den devlet nişanı alan ilk ASEAN lideri olduğunu vurguladı.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Türkiye ziyareti, ülke basınında geniş yer buldu.

Ziyaret öncesi Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Abd Rezak Abdul Vahab'dan demeç alan Malezya basını, büyükelçinin Mahathir'in ziyaretine dair verdiği detayları yazdı.

Basında yer alan haberlerde, Mahathir'in ziyaretinin başta normal ziyaret olarak planlandığı ancak daha sonra resmi ziyaret seviyesine yükseltildiği bilgisi manşetlere taşındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mahathir'i, Esenboğa Havalimanı'nda karşılaması, Malay Mail ve The Star gazetelerinde, "Erdoğan'ın Dr. Mahathir'i havalimanında karşılaması basını şaşırttı." şeklinde yorumlandı.

"Cumhuriyet Nişanı alan ilk ASEAN lideri"

Ülkenin ulusal haber ajansı Bernama'da ise Malezya liderinin Anıtkabir ziyareti, Ankara'da resmi törenle karşılanması, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii şirketini ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısı haberleştirildi.

Malezya'nın en çok izlenen televizyon kanallarından Astro Awani ve TV3, Erdoğan ve Mahathir'in dün yaptığı ortak basın toplantısını canlı yayında verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mahathir'e Cumhuriyet Nişanı tevcih etmesi ise Malay basınında geniş yer buldu.

İngilizce ve Malayca yayın yapan çok sayıda gazete, Malezya Başbakanına Cumhuriyet Nişanı verilmesini, "Mahathir, Türk devlet nişanı alan ilk ASEAN lideri oldu." şeklinde değerlendirdi.

"Türkiye ve Malezya dünya düzenine istikrar getirebilir"

Malezya'nın en çok okunan internet haber portalı Malaysiakini'de ise Mahathir'in Türkiye ziyaretine dair geniş bir analiz kaleme alındı.

"Türkiye ve Malezya: Stratejik Yenilenme Zamanı" başlıklı analizde, Türkiye'nin son dönemde geliştirdiği dış politikanın, Türkiye-Malezya ilişkilerinde bir stratejik yenilemeyi ateşleyeceği vurgulandı.

Türkiye'nin dünyadaki en iyi savunma sanayisi endüstrilerinden birine sahip olduğunun belirtildiği analizde, "Malezya, ASELSAN ve ROKETSAN gibi firmaların ürünlerinin bölge ülkelerine satılması için bir merkez olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Analizde, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) sektörel ortağı olduğunun altı çizilirken, "Türkiye ve Malezya, iyi ikili ilişki kurarak, Rohingya Müslümanlarının dramı gibi ASEAN'ın halledemeyeceği meselelere temas edebilir." denildi.

Türkiye'nin, Malezya'nın Avrupa'ya açılan kapısı, Malezya'nın da Türkiye'nin ASEAN bölgesine açılan kapısı olduğu kaydedilen analizde, "Türkiye ve Malezya, Batı ülkeleri, Çin ve Japonya'ya, bölgelerinde istikrarsız hareketlerden kaçınmalarını tavsiye ederek, dünya düzenine istikrar getirebilir." ifadesi yer aldı.

(AA)

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