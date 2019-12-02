Mafyadan kanlı baskın

Coahuila eyaleti Valisi Miguel Angel Riquelme, yerel basına yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin kamyonlarla Villa Union kasabasını bastığını, yerel yönetim binalarına saldırdığını ve bunun üzerine federal yetkililerin duruma müdahale ettiğini söyledi. Kuzeydoğu Karteli'nin üyeleri olduğu sanılan silahlı kişilerle, güvenlik güçleri arasında bir saat süren çatışmada 4'ü polis 21 kişinin öldüğü, bazı belediye işçilerinin kayıp olduğu belirtildi. Sosyal medyada, belediye binasının kurşun yağmuruna tutulmuş ön cephesi ve yanan araçların videoları yayınlandı.