Maduro'dan ABD'ye çağrı: Zamanı geldi!

  • Bist 100
    122567
  • Dolar
    5,9056
  • Euro
    6,5520
  • Altın
    294,4590
İstanbul
1 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ünlü Yeşilçam oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi Ünlü Yeşilçam oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi
Ceren Özdemir davasında flaş gelişme Ceren Özdemir davasında flaş gelişme
Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu
Sefir ne demek, ne anlama geliyor? İşte sefir kelimesinin anlamı Sefir ne demek, ne anlama geliyor? İşte sefir kelimesinin anlamı
Defne Samyeli itirafıyla olay olmuştu! Mustafa Sandal'dan flaş karar Defne Samyeli itirafıyla olay olmuştu! Mustafa Sandal'dan flaş karar
Bakan Dönmez: Sinop’a başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir Bakan Dönmez: Sinop’a başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir
Anadolu'nun yetiştirdiği sanatçılardan Kortidis'in kaleminden farklı bir 'Bandırma Vapuru' hikayesi Anadolu'nun yetiştirdiği sanatçılardan Kortidis'in kaleminden farklı bir 'Bandırma Vapuru' hikayesi
Saracchi'nin performansı taraftarları hayran bıraktı Saracchi'nin performansı taraftarları hayran bıraktı
Aşık Veysel 'Uzun İnce Bir Yoldayım' başlıklı şiir dinletisiyle anılacak Aşık Veysel 'Uzun İnce Bir Yoldayım' başlıklı şiir dinletisiyle anılacak
Urfa'nın unutulmaz sesi Kazancı Bedih anılıyor Urfa'nın unutulmaz sesi Kazancı Bedih anılıyor
Rumlar hayal aleminde: Türkiye'nin Kıbrıs'tan gitmesini başarmamız, Kıbrıs sorununun çözümüyle mümkündür Rumlar hayal aleminde: Türkiye'nin Kıbrıs'tan gitmesini başarmamız, Kıbrıs sorununun çözümüyle mümkündür
AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
Beşiktaş'ta taraftarların takıma güveni kalmadı Beşiktaş'ta taraftarların takıma güveni kalmadı
Aile yadigarı eşyaları 'Sergi Evi'nde beğeniye sunuyor Aile yadigarı eşyaları 'Sergi Evi'nde beğeniye sunuyor
Beypazarı'ndaki müzeler Türk kültürünü yaşamak isteyenleri bekliyor Beypazarı'ndaki müzeler Türk kültürünü yaşamak isteyenleri bekliyor
Araplar'dan Kruse için gelen teklif 5 milyon Euro Araplar'dan Kruse için gelen teklif 5 milyon Euro
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıkladı Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıkladı
Dünyayı 'gizemli virüs' korkusu sardı! Salgı ihtimali yükseliyor... Dünyayı 'gizemli virüs' korkusu sardı! Salgı ihtimali yükseliyor...
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu? Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi? Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
Hindistan'dan 3 bin 500 kilometrelik nükleer füze testi Hindistan'dan 3 bin 500 kilometrelik nükleer füze testi
Merkez Bankası kararı: Birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi Merkez Bankası kararı: Birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ocak 2020 Pazartesi 08:35:38 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 08:37:16

Maduro'dan ABD'ye çağrı: Zamanı geldi!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini baskı altına alan politik çıkmazın sona ermesi için ABD ile doğrudan görüşmelere başlama zamanının geldiğini açıkladı.

Maduro, The Washington Post'a verdiği röportajda, "ABD ne kadar büyük olsa da eğer iki ülke arasında saygı varsa, doğru bilgi alışverişi varsa, yeni bir ilişkinin kurulabileceğinden emin olun. Saygı ve diyaloğa dayalı bir ilişki, her zaman kazan-kazan ilkesine dayanır. Çatışmacı bir ilişkide de kaybet-kaybet ilkesine." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Maduro, 30 milyondan fazla kişinin yaşadığı ülkesini baskı altına alan politik çıkmazın sona ermesi gerektiğini ve ABD ile doğrudan görüşmelere başlama zamanının geldiğini duyurdu.

Maduro, The Washington Post'a verdiği röportajda, "ABD ne kadar büyük olsa da eğer iki ülke arasında saygı varsa, doğru bilgi alışverişi varsa, yeni bir ilişkinin kurulabileceğinden emin olun. Saygı ve diyaloğa dayalı bir ilişki, her zaman kazan-kazan ilkesine dayanır. Çatışmacı bir ilişkide de kaybet-kaybet ilkesine." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Maduro, 30 milyondan fazla kişinin yaşadığı ülkesini baskı altına alan politik çıkmazın sona ermesi gerektiğini ve ABD ile doğrudan görüşmelere başlama zamanının geldiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ile doğrudan iletişim kurmaya çalıştığını belirten Maduro, "Trump'a Venezuela hakkında yanlış raporlar sunuluyor. Kim bilir, (ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuela Özel Temsilcisi Elliott) Abrams'ın ofisinde kim yanlış bir rapor hazırlayıp Trump'a yolluyor." ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hakkında ise "Sanırım Pompeo, Venezuela konusunda başarısızlığa uğradı ve Trump'ın dış politikasında ülkemize karşı başarısızlığının sorumlusu da o. Sanırım Pompeo, hayal dünyasında yaşıyor, ayakları yere basan bir adam değil. Ben, Trump'ın yanlış görüş sahibi olmasına yol açan çok kötü danışmanlarının bulunduğunu düşünüyorum. John Bolton, Mike Pompeo, Elliott Abrams, onu yanlış yönlendirdiler." görüşünü paylaştı.

"AN Başkanlığını kaybetmenin sorumlusu Guaido"

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ile tekrar masaya oturabileceğini ifade eden Maduro, bunun için Guaido'nun yeni başkanlık seçimleri talebi ve Yüksek Mahkeme ile Ulusal Seçim Konseyi üyelerinin değişmesi şartından vazgeçmesi gerektiğini bildirdi.

Guaido'nun Ulusal Meclis (AN) Başkanlığını kaybetmesine ilişkin Maduro, "AN Başkanlığını kaybetmenin sorumlusu Guaido ve onun hataları. Şimdi suçu bana atmayın, şimdi ABD'ye bir cevap vermesi gereken kişi o." ifadelerini kullandı.

Maduro, ülkesi üzerindeki siyasi baskıya ilişkin, "Avrupa Birliği ve ABD'nin ne yaptığı beni hiç ilgilendirmiyor. Bizim umurumuzda değil. Yalnızca kendi yaptıklarımız bizi ilgilendirir. Bin yaptırım daha da uygulasalar, hem bizi hem de Venezuela'yı durduramayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'da, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin meşru anayasal kurum olarak tanıdığı AN'de Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücü'nün geniş güvenlik önlemleri altında 5 Ocak'ta başkanlık seçimleri için toplanılmış, muhalifler dahil birçok milletvekilinin girdiği binaya Guaido ve bazı milletvekillerinin alınmadığı iddia edilmişti.?

İktidarın Guaido'yu "şov yapmakla", Guaido'nun ise iktidarı "darbecilik ve meclisi militarize etmekle" suçladığı karışıklıklar sürerken muhaliflerin yolsuzlukla itham ettiği milletvekili Luis Parra'nın AN'de düzenlenen seçimde 81 oyla başkan seçildiği duyurulmuş ve yemin töreni düzenlenmişti.?

Parra'nın başkanlığa seçildiği oylamanın meşru olmadığını ve oturum için yeter sayının bulunmadığını öne süren muhalefet ise Caracas'taki El Nacional gazetesinin merkezinde toplanmış ve paralel oylamada 100 oy alan Guaido, yeniden AN Başkanı ilan edilmişti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ