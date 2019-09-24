Maduro Rusya'ya gidiyor: Putin'le görüşeceğim
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, gece saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek için Rusya’ya gitmek üzere yola çıkacağını söyledi.
Maduro, gece saatlerinde Rusya’ya düzenleyeceği resmi ziyaret için yola çıkacağını belirtti.
Twitter’da canlı yayınlanan konuşmada Maduro “Bu gece, birkaç saat içinde Rusya’ya gideceğim. Dostumuz, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ekibinin yanı sıra bir grup iş adamıyla görüşeceğim. İkili ilişkilerimizin dinamiğini inceleyeceğiz ve ekonomi, kültür ve sosyal alanda işbirliğimize ivme kazandıracak yolları arayacağız” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce ziyaretin hazırlandığını, Maduro’nun Rusya’nın başkenti Moskova’da 2-5 Ekim tarihlerindeki enerji haftası etkinliğine katılacağını belirtmişti.
(Sputnik)
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