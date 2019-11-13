Maduro muhaliflere karşı milisleri göreve çağırdı
Venezuela lideri Nicolas Maduro, muhalefet liderlerinin gösteri çağrılarına karşı kendi destekçisi sivil milisleri devriyeye çıkmaya çağırdı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetin iktidarını protesto için yaptığı gösteri çağrısına karşı milis kartını oynamaya karar verdi.
Maduro, önceki gün televizyondan yayınlanan konuşmasında ordu komutanlarını, sayıları 3.2 milyon bulan sivil milisleri Venezuela sokaklarında devriye çıkarmaları talimatı verdi.
Gösteri çağrısı, bir yılı aşkın süredir Maduro'yu koltuğundan indirmeye çalışan muhalefet lideri Juan Guaido'dan gelmişti.
Guaido son aylarda geniş katılımlı gösteriler düzenleyememekten şikayetçi.
Maduro, Bolivya'da Evo Morales'i koltuğundan eden darbenin arkasında, kendisini devirmeye çalışan 'emperyalist' güçlerin olduğunu iddia etmişti.
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