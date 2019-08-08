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08 Ağustos 2019 Perşembe 10:57:15 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:00:35

Maduro ABD ile müzakereleri dondurdu: Savaş istiyorlar. Savaşa gidiyoruz

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı, İletişim ve Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez, ABD'nin ablukası kalkmadığı sürece muhalefet ile müzakere masasına oturmayacaklarını bildirdi. Maduro, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “Ulusal Kurucu Meclis ile tüm güçlere karşı harekete geçeceğiz. Adalet arayacağız. Vatanı satanların ve hainlerin önünde ana vatanı koruyacağız. Her şeyimizle gidiyoruz. Savaş istiyorlar. Savaşa gidiyoruz. Yeterince hazırız. Savaşacağız” dedi.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı, İletişim ve Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun perşembe ve cuma günü Barbados’ta muhalefetle yapılması planlanan bir sonraki müzakere turuna heyet göndermeme kararı aldığını açıkladı. Rodriguez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ulusal Meclis ve Başkanı Juan Guaido tarafından belirlenen muhalefet heyeti, bir sonraki müzakere turu için Barbados'ta bulunuyor. Ancak Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu kez Venezuela hükümeti adına ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomimize ve ticaretimize karşı uyguladığı yasa dışı ablukayı göz önüne alarak bir heyet göndermeme kararı aldı. Venezuela, devam etmesini gerçekten istediği ve etkili kılmak için çalıştığı muhalefetle diyalog mekanizmalarını yeniden değerlendirmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Maduro: “Savaş istiyorlar. Savaşa gidiyoruz”

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ulusal Kurucu Meclis'ten (ANC) ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı yaptırımları kutlayanlara karşı bir saldırı başlatmasını istedi. Maduro, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “Ulusal Kurucu Meclis ile tüm güçlere karşı harekete geçeceğiz. Adalet arayacağız. Vatanı satanların ve hainlerin önünde ana vatanı koruyacağız. Her şeyimizle gidiyoruz. Savaş istiyorlar. Savaşa gidiyoruz. Yeterince hazırız. Savaşacağız” dedi.  ABD’nin abluka kararıyla Venezuela'nın ruhuna bir bıçak sapladığını ifade eden Maduro, muhalefeti bu kararı alkışlamakla suçladı.

Venezuela’ya soya götüren gemi alıkonuldu

Diğer yandan ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Panama Kanalı'nda 25 ton soya taşıyan bir gemi alıkonuldu. Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez sosyal medya hesabında, "ABD Başkanı Donald Trump'ın dayattığı hukuksuz abluka nedeniyle şu anda ülkemizde gıda üretmek için yolda olan ve 25 ton soya içeren bir gemi Panama Kanalı'nda tutuluyor” ifadelerini kullandı.

Rodriguez, gemi sahibinin bir sigorta şirketi tarafından yaptırımlar nedeniyle Venezuela'ya mal getirmesinin yasaklandığını söyledi. Bunu, uluslararası hukuka ve BM'ye aykırı olarak nitelendirdi.

(İHA)

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