Macron'un Suriye Özel Temsilcisi Erbil'de Neçirvan Barzani ile görüştü

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbil'de gerçekleşen basına kapalı görüşmede Suriye'deki gelişmeler, Paris ile Erbil arasındaki ilişkiler ve IKBY'deki yeni hükümetin kurulma süreci ele alındı.

Açıklamada, Senemaud'un Fransa'nın Erbil'e destek vermeye devam edeceğini belirterek, IKBY ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesini yinelediği aktarıldı.

Neçirvan Barzani de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve hükümetine, IKBY'ye her şartta sundukları destekten ötürü teşekkür etti.

Irak'ın Erbil kentinde dün temaslarda bulunan Senemaud, IKBY'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani ile de bir araya gelmişti.

(AA)