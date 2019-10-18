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18 Ekim 2019 Cuma 20:04:02 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 20:16:13

Macron'dan Suriye ile ilgili "yabancı terörist" açıklaması

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlere verdiği destekle bilinen Fransa'dan kritik ifadeler içeren bir açıklama geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de bulunan yabancı teröristlere ilişkin, "Eğer bunlar Avrupa'ya gelmek istiyorsa Türkiye'ye gidecekler ve Türkiye'den Fransa'ya gelecekler. Başka yollarla Fransa'ya gelemezler." dedi. Macron, Türkiye'nin Kırmızı Bültenle aradığı teröristleri ülkenin cumhurbaşkanının ikametgahı olarak da bilinen Elysee Sarayı'nda ağırlaması ile biliniyor!

Macron, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

"TERÖRİSTLER TÜRKİYE ÜZERİNDEN GELSİN"

"Yabancı teröristler Irak'ta saldırı düzenlediyse orada yargılanacaklar. Eğer bunlar Avrupa'ya gelmek istiyorsa Türkiye'ye gidecekler ve Türkiye'den Fransa'ya gelecekler. Başka yollarla Fransa'ya gelemezler." ifadelerini kullanan Macron, bu durumda Türkiye'nin senelerdir yaptığı gibi kendilerine bildirmesi gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN BİLDİRDİĞİ BİNLERCE İSİM FRANSA'DA SERBEST GEZİYOR!

Macron, bu şekilde Fransa'ya gelen teröristlerin yargılanacağını ve tutuklanacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Fransa, ABD ve Türkiye NATO'nun müttefikleridir ve Twitter üzerinde ABD'nin askerlerini Suriye'den geri çektiğini öğrendim. NATO'nun diğer gücü ise DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonunun ortağı olan ve DEAŞ ile mücadele edenlere (YPG'lilere) saldırmaya karar verdi. PKK ve teröristlere karşı mücadeleye saygım var. Bunu (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a her zaman söyledim. Ama DEAŞ'a karşı mücadele eden (çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu) SDG'liler PKK'lı değil. Dolayısıyla son günlerde yaşananlar Batı ve NATO'nun ağır hatasıdır."

"NATO'NUN İŞLEYİŞİ SORGULANIR HALE GELDİ"

Bu gelişmelerin NATO'nun işleyişinin sorgulanmasına neden olduğunu dile getiren Macron, "Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığını anlamak lazım. İç güvenliğini sağlayarak Türkiye'yi daha makul pozisyonlara getirmeliyiz. Bunu bizim (siyasi) takvimimize saygı göstererek de yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Macron, Avrupa'nın daha güçlü bir savunma stratejisine sahip olması gerektiğini vurgulayarak, "Orta Doğu bölgesinde kazançlı çıkan İran, Türkiye ve Rusya oldu." dedi.

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